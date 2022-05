Operação apreende 57 metros cúbicos de madeira ilegal no Pará; um dos caminhões tinha rádio comunicador

Madeira ilegal é apreendida em caminhão com rádio comunicador no Pará. — Foto: Reprodução / PRF

Segundo a PRF, equipamento é usado para facilitar crimes ambientais. Duas pessoas foram levadas à PF e a carga foi apreendida pelo Ibama.

Cerca de 57,36 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos em ação conjunta de combate à exploração e transporte irregular em Anapu, no sudoeste do Pará. Entre os caminhões havia um com rádio comunicador usado para facilitar crimes ambientais. (As informações são do g1 Pará — Belém).

A ação envolveu agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nesta quarta-feira (4).

Segundo a PRF, por volta das 2h, três veículos de carga foram abordados realizando o transporte ilegal no km 514 da rodovia BR-230, a Transamazônica. A carga e os veículos foram apreendidos.

Ainda de acordo com a PRF, um dos caminhões possuía um aparelho rádio comunicador clandestino, capaz de interceptar sinal de satélite, conhecido popularmente como “rádio bolinha”. A PRF informou que o equipamento é comumente utilizado para facilitar crimes ambientais.

Dois termos circunstanciados de ocorrências foram lavrados e outras duas pessoas foram encaminhadas à PF de Altamira, distante 137,8 km de Anapu, para os procedimentos cabíveis.

Os autuados deverão responder pelo crime de transporte, adquirir, vender madeira, lenha ou carvão, sem licença válida.

Jornal Folha do Progresso em 05/05/2022/08:47:17

