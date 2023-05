Cobras venenosas invadem casas e assustam moradores em bairros de Novo Progresso

Jararaca apareceu na residência de morador no bairro Tom Alegria-3, em Novo Progresso. (Foto:Via WhatsApp)

Um dos motivos para que as pessoas tenham medo das cobras é o seu veneno, capaz de machucar seriamente e, em alguns casos, matar um ser humano. De acordo com alguns cientistas, esse medo irracional das pessoas tem relação com uma herança ancestral. Há muito tempo esse tipo de réptil representava uma enorme ameaça.

Cobras da espécie jararaca estão causando um verdadeiro alvoroço entre moradores de bairros, de Novo Progresso. Nas últimas semanas, serpentes e seus filhotes estão invadindo as residências de famílias, em pelo menos dois bairros, que possui uma extensa área verde em seu entrono – e realizando diversas aparições em vias públicas.

O mais recente, aconteceu nesta terça-feira,2 de maio de 2023, no Tom Alegria-3, quando um filhote de jararaca apareceu na residência de morador. Os moradores relatam para a reportagem do Jornal Folha do Progresso, que está não pé a primeira, e que em outras casas também foi encontrado cobra jararaca nos quintais e nas residências. Conforme o morador, é a segunda aparição na rua onde mora.

“O pessoal tem que ter muita atenção. Já é a segunda jararaca que aparece aqui neste setor. A primeira foi dentro da minha casa, embaixo do freezer.

Na rede social do Jornal Folha do Progresso, moradora do bairro Jardim Europa, disse que escapou por pouco da picada de uma jararaca, o cachorro chegou antes e foi picado por pouco não matou o animal. (veja abaixo)

Outro caso recente, no bairro Tom Alegia-3 foi aparição de uma cobra-coral na residência de moradora, que por pouco não foi vítima do animal. “Uma serpente venenosa, da espécie coral, invadiu a residência de uma família do bairro e foi encontrada no canto da sala de estar”. Apesar do seu tamanho, o animal ainda é um filhote.

Dicas

O biólogo consultado pela reportagem, dá dicas de como agir se a pessoa observar um desses animais na sua residência. “Nunca tente conter uma serpente. Se for a jararaca, tome cuidado, ela é mortal, dependendo do tamanho da pessoa, criança principalmente. Não adianta, nunca seremos mais rápido do que o bote desta cobra; apenas um arranhão do dente dela, a pessoa já terá problema sério, perda de tecido, entre outros problemas. Nem com a cobra morta deve-se tocar nela, porque o veneno ainda está ali presente”, destaca.

Relata que no período de chuvas é muito comum as cobras saírem de seu habitat, sobretudo em busca de alimento. Por conta disso, é necessário que os moradores fiquem em alerta e saibam como agir ao se deparar com um animal. As principais dicas são:

Se afaste;

Isole a área;

