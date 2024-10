PCC usava galpões de aviões “Frankenstein” em São Paulo

As aeronaves encontradas em um sítio na cidade de Monte Verde, no interior paulista. | Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo localizou o galpão usado pela facção criminosa PCC, onde eram montados aviões “Frankenstein” para transportar drogas. Saiba mais!

A Polícia Civil de São Paulo encontrou na manhã desta quinta-feira (03) o local usado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) onde a organização montava aviões do tipo “Frankenstein”.

As aeronaves encontradas em um sítio na cidade de Monte Verde, no interior paulista, eram usadas pela maior facção do Brasil para transportar drogas. No local, os policiais encontraram peças usadas na montagem dos aviões, além de carcaças.

Todos os itens foram localizados e apreendidos e estavam guardados sem autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O local foi identificado durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital paulista, decorrente de investigação do 30º Distrito Policial (Tatuapé).

O termo “Frankenstein” usado para nomear os tipos de aeronaves montadas pela organização criminosa se refere ao nome do livro escrito por Mary Shelley, no qual conta a história do estudante de ciências naturais Victor Frankenstein, que com partes de corpos mortos, cria o monstro. Daí o termo dado aos tipos de aviões.

Frota aérea do crime

Investigações do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal revelaram detalhes dos investimentos e da operação do PCC que possui uma frota própria de aeronaves usada para transportar drogas no país.

Ainda segundo o órgão, o PCC gastou o equivalente a R$2,6 milhões na compra de dois aviões no ano de 2018 usados no transporte e cocaína, o que possibilitou que os entorpecentes fossem ainda mais comercializados, dando ainda mais gás nos negócios ilícitos da organização, sobretudo na Europa.

Fonte: G1 PARÁ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/15:54:50

