Mulher é encontrada morta com sacola na cabeça, amordaçada e com as mãos amarradas em MT

Testemunhas contaram à Polícia Civil que ela foi vista pela última vez sendo abordada por policiais militares

Uma mulher foi encontrada morta com as mãos amarradas para trás, com uma mordaça de plástico na boca e com uma sacola de plástico na cabeça às margens da BR-070, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, nesse sábado (6).

Testemunhas contaram à Polícia Civil que ela foi vista pela última vez sendo abordada por policiais militares.

Em nota, a Corregedoria Geral da Polícia Militar informou que teve acesso ao Boletim de Ocorrência registrado por familiares da vítima nesta segunda-feira (8), mas que até agora não foi procurada ou comunicada oficialmente pela família.

A PM disse ainda que está fazendo os levantamentos necessários junto ao Batalhão da área onde supostamente ocorreu a abordagem descrita no BO para definir o procedimento a ser instaurado e investigar a conduta dos policiais.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava sem nenhum documento de identificação.

O caso foi encaminhado para investigação na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...