Menina que chorava de fome recebe alimentos e mãe agradece doações

Olha como o bem transforma! Após o vídeo da menina Maysla, de 6 anos, que chorava de fome, ela já está com a geladeira cheia em casa.

Como fome não espera, a equipe do Só Vaquinha Boa se mobilizou e já enviou a primeira ajuda para a família, vinda das doações que vocês fizeram. Com o dinheiro que recebeu, a mãe, Josiane, foi com as crianças ao supermercado, fez as compras e a carinha de alegria delas é tudo.

No video enviado pela Josiane, Maysla aparece comemorando e pulando ao lado da geladeira. Até o final da vaquinha não faltará comida no prato dessa família, que já sofre tanto! E você pode continuar ajudando. Veja abaixo.

Gratidão de mãe

No vídeo, postado no Instagram do Só Vaquinha Boa, Josiane agradece:

“Oi gente, estamos aqui no Mercantil. Eu venho agradecer muito, primeiramente a Deus, a vocês que ajudaram no Só Vaquinha Boa. Sou muito grata a cada um, que Deus abençoe a cada um de vocês”, disse.

E faz um apelo:

“Eu queria pedir a vocês que continuem doando por eles [Só Vaquinha Boa] realmente ajudam a gente que precisa”.

Casa emprestada e caindo aos pedaços

A família vive em situação de extrema miséria em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará. A mãe é viúva e tem três filhos pequenos para criar.

Depois de perder o pai, Maysla vive com dois irmãos e a mãe, a Josiane, em uma casa emprestada em Limoeiro do Norte, CE. O imóvel está cheio de rachaduras e pode desabar a qualquer momento.

A casa foi emprestada por um conheir, para evitar que a família fosse para as ruas.

Continue ajudando a transformar essa história

A vaquinha, no Só Vaquinha Boa, vai ajudar a manter a família até que a Josiane consiga um emprego. A mãe busca uma oportunidade, mas ainda não encontrou.

Mais que isso: também queremos levá-los para uma casa segura, já que o imóvel onde eles estão hoje está condenado.

Fonte: Max e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/2024/14:24:55

