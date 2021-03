Mãe de primeira viagem dá à luz trigêmeas idênticas no Hospital Municipal de Santarém

Suziane Reis ao lado das filhas Cecília e Eishila, na clínica obstétrica do HMS — Foto: Ascom HMS/Divulgação

Suziane Reis, de 26 anos, chegou ao setor de obstetrícia grávida de 36 semanas. Cesariana foi realizada nesta quarta-feira (10).

Três gêmeas idênticas nasceram de cesariana nesta quarta-feira (10), no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém, oeste do Pará.

A antecipação do parto foi uma surpresa para a mamãe de primeira viagem, Suziane Reis, 26 anos, que estava na 36ª semana de gestação das filhas Cecília, Maitê e Eishila.

Suziane foi até a Casa de Saúde da Mulher para uma consulta de rotina, onde foi identificado que a pressão arterial estava alta e que o trabalho de parto estava iniciando.

Por já estar com 8 meses de gravidez, a equipe a encaminhou para a obstetrícia do HMS, onde ela foi avaliada por uma obstetra. Durante avaliação clínica, a médica observou o exame de imagem e decidiu pelo por uma cesárea de imediato. As trigêmeas nasceram por volta das 13h30.

”Eu vim para um consulta com a médica. Foi tudo bem rápido, eu fiquei nervosa. Minha mãe me ajudou. Quando eu fui pra sala de parto e ouvi o choro das três fiquei muito emocionada. Foi um chororô grande. Eu só tenho a agradecer o empenho e carinho de toda a equipe do Hospital Municipal”, disse Suziane.

A equipe do centro cirúrgico se mobilizou para o parto de urgência. O corpo médico foi triplicado e o de enfermagem duplicado. Dentro da sala de cirurgia estavam: 1 obstetra e médica residente, 1 pediatra com mais 2 médicos residentes, 1 anestesista e 1 residente, além de 2 técnicas de enfermagem e 1 enfermeira.

Segundo informações do HMS, a diferença de nascimento de uma para outra foi de apenas um minuto. As meninas nasceram bem, duas foram levadas inicialmente para um equipamento de aquecimento corporal e a terceira precisou ir para a incubadora.

A mamãe orgulhosa, já está perto da Cecília e da Eishila, que nasceram com 2,370kg e 2,145 kg, respectivamente. Maitê nasceu com 1,690 kg e vai precisar ficar em observação por 24 horas no berçário.

Maitê nasceu com 1,690kg vai precisar ficar em observação por 24 horas no berçário — Foto: Ascom HMS/Divulgação

O técnico de enfermagem Ivan Lopes falou sobre o sentimento de participar da cirurgia, que foi uma experiência inédita para ele. “Foi muito emocionante. Nesses 20 anos de carreira, trabalhando na área da saúde, essa foi a primeira vez que eu participei de um parto de trigêmeos. Um momento que é único e marcante pra mim. Foi muita correria para identificar cada uma e anotar a hora que elas nasceram”, disse animado.

O pai e a avó materna estavam na Unidade esperando para conhecer as meninas. Bruno Santiago fez questão de dizer que as pequenas parecem com ele.

“Eu só vi logo que elas são a minha cara. Agora é correr atrás de trabalhar pra criar, não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir”, disse Bruno Santiago.

A notícia que seriam três

Suziane que está com o pai das trigêmeas há 10 anos, contou que o casal já estava planejando ter um filho, mas a notícia de que seriam três bebês causou susto. “Quando eu fui fazer a primeira ultrassom e soube que seriam três fiquei assustada. Fui para casa da minha irmã, chorei de medo e depois contei para o meu marido. Ele ficou sem palavras. A gente pensa longo como vai conseguir sustentar”, falou ela.

O casal afirmou que durante toda a gravidez recebeu ajuda para compra do enxoval e que a cada mês a “ficha cai” de que em breve teriam três meninas idênticas em casa para criar.

“É um amor e medo. A gente teve ajuda, ainda faltam fraldas descartáveis, mas vamos dar um jeito”, afirmou Santiago.

A mãe das trigêmeas saia todos os meses do Residencial Salvação para realizar o pré-natal na “Casa da Mulher”, local que atende mulheres com gravidez de risco.

“Eu tomei todos os cuidados. Eu fiquei preocupada, porque eu já tinha passado por um procedimento cirúrgico para tirar uma das trompas. Mas graças a Deus deu tudo certo”, finalizou.

