Mãe denuncia à polícia que filha de 12 anos foi estuprada por músico em Santarém

Foto: Reprodução | Na noite de quinta-feira (27), uma mãe, que preferiu não se identificar, relatou publicamente que sua filha de 12 anos foi vítima de estupro, supostamente cometido pelo próprio tio, um músico. O crime teria acontecido no banheiro da casa da avó da menina, no bairro Diamantino, em Santarém.

Segundo informações da mãe, repassadas à polícia, há 15 dias ela notou que a filha apresentava um comportamento incomum, chorando incessantemente durante a noite. Inicialmente, a menina alegou dor de cabeça e foi medicada.

No entanto, o choro persistiu, perturbando o sono do irmão de 8 anos. Na terça-feira (18/03), a mãe observou cortes no braço esquerdo da filha e, ao questioná-la, a menina disse que havia se machucado com uma caneta.

Desconfiada de que as lesões não foram causadas pelo objeto mencionado, a mãe insistiu para saber o que havia acontecido. Após alguns minutos, a menina revelou, em meio a lágrimas, que os cortes foram infligidos pelo tio, um músico conhecido em Santarém.

O estupro teria ocorrido na residência da avó da vítima, localizada em um terreno que possui outros dois imóveis da mesma família. A casa da frente pertence à avó, a do meio é onde reside a adolescente, e a casa dos fundos, separada por um muro, é a do músico.

A adolescente relatou à mãe que estava lavando a área da casa quando o suspeito a abordou, pegou-a à força e a arrastou para o banheiro da avó. No local, ele trancou a porta, despiu a vítima e cometeu o crime sexual. Em seguida, o músico ordenou que a menina não contasse nada a ninguém.

A mãe acionou o Conselho Tutelar e registrou o caso na Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) em 20 de março.

Nossa equipe de reportagem deixa o espaço aberto para o posicionamento das partes envolvidas.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/10:36:40

