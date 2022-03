Mãe e dois filhos morrem em acidente em rodovia federal de Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Pálio onde estavam a mulher e as crianças ficou com a frente completamente destruída. O Montana saiu da pista. A carreta ficou na rodovia e o condutor não se feriu.

As causas do acidente estão sendo apuradas. A Politec periciou os veículos e o local da colisão e vai encaminhar laudo, indicando a dinâmica do acidente, à delegacia de Polícia Civil.

