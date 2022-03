Ibama intensifica operação na região do Garimpo São Raimundo no Pará;Veja fotos e vídeos

(Fotos:Via WhatsApp) – Imagens e vídeos circulam nas redes sociais desde sábado, 5 de março de 2022, mostra ação dos fiscais ambientais destruindo equipamentos usados para extração de ouro na região de garimpo.

Maquinas foram destruídas no Garimpo São Raimundo, Trés Feijão, Pouso Alegre, Pistinha entre outros. Os garimpos per tecem ao município de Itaituba (400 km de Novo Progresso), mas a base de assistência é o comércio de Novo Progresso pela aproximação. Diferente da operação realizada no final de fevereiro no município de |Jacareacanga, o Governo não anunciou a operação que pegou todos de supressa.



A operação conta com apoio de helicópteros, homens das Forças Armadas, e fiscais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).

Leia mais:Moradores da Comunidade Vila Penedo em Jacareacanga anunciam a volta da Força Nacional no Garimpo.

*Operação destrói maquinários de garimpos na região do Tapajós em Jacareacanga

Neste domingo (06) e segunda-feira, 7 de março de 2022, a operação intensificou e com aeronaves (Helicóptero) ao menos três garimpos foram destruídos equipamentos. Garimpeiros se revoltam e publicam nas redes sociais a destruição.

Conforme relatos de garimpeiros culpam as mineradoras que estariam fazendo extração de ouro nas áreas conhecidas por São Domingos, São Chico, Água Branca e Crepurizinho no município de Itaituba de onde foram retirados garimpeiros que tiveram máquinas e casas destruídas.

Neste video a mulher mostra a destruição é diz; Eles acabaram com tudo, mas nos consegue de novo que Deus Vai permitir;

Garimpeiros joga areia para tentar conter o fogo que destrói maquina

