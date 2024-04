Mãe e filho entram atirando em residência de garimpeiro e provocam chacina em Peixoto de Azevedo:-MT; VÍDEO

(Foto: Reprodução)-Na tarde deste domingo (21), por volta das 15h, em Peixoto de Azevedo, foi registrado uma chacina numa residência de um garimpeiro conhecido como seu Nerci, popular “Polaco”. Naquele momento, havia uma confraternização de aniversário no local.

Um padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida estava no evento, foi atingido de raspão, e disse que “escapou pelas mãos de Deus”. O religioso gravou um áudio explicando como conseguiu sobreviver. (Confira o áudio abaixo)

Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um vizinho que informou ter ouvido disparos de arma de fogo numa residência.

A polícia foi até o local e encontrou no interior da casa dois senhores, aparentemente em óbito, e um terceiro alvejado. O Serviço de Urgência foi solicitado para prestar socorro. Os familiares, em estado de choque, disponibilizaram imagens do sistema de monitoramento da residência para a polícia, para identificação dos suspeitos.

Segundo a PM, foi possível verificar que dois homens e uma mulher chegaram numa camionete Ford Ranger, branca, e participaram da ação. Após efetuar diversos disparos, fugiram para rumo ignorado.

A Polícia Militar isolou o local e aguardou a equipe da Polícia Civil.

O vídeo

Em vídeo repercutido nas redes sociais, é possível ver um homem caído, ensanguentado, e outro senhor, idoso, baleado, que depois acaba caindo. É possível ainda ouvir um choro de uma criança e alguém pedindo para chamar a polícia.

Uma mulher aparece com uma calça modelo jeans clara e blusa, com arma em punho. Um homem estava de bermuda marrom e camiseta branca, empunhando uma arma de cano longo, aparentando ser algum modelo de espingarda.

Padre é atingido

Um padre que estava no local da festa de aniversário foi atingido na mão. O religioso gravou um áudio e explicou como foi salvo da ação criminosa. Ouça abaixo:

Peixoto de Azevedo: Mãe e filho entram atirando em residência de garimpeiro e provocam chacina.

Até o momento os suspeitos seguem foragido.

As informações são preliminares.

Volte mais tarde a esta matéria para mais informações.

Fonte: Com informações do JJ Publicidades. e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/04/2024/19:56:13

