Pará lidera entre Estados que mais avançaram na vacinação

Matéria publicada pelo site da Veja aponta que, na última semana, Pará, Piauí e Paraná foram os estados que mais avançaram na imunização.

Segundo matéria publicada pelo site da revista Veja, nos últimos sete dias, o Brasil teve bom desempenho na quantidade de vacinas aplicadas na luta contra a Covid-19. Quase 4,1 milhões de pessoas foram vacinadas em todo o território nacional.

Houve um salto expressivo quando se olha para o histórico de uma semana – na segunda-feira, 22 de fevereiro, 11.984.885 pessoas tinham estendido o braço para a agulhada de esperança; nesta segunda-feira, 29, até a 18h, eram 16.152.220, diz a revista.

Na comparação com a movimentação do restante do mundo, segundo a matéria, o ritmo acelerado faz do país o sexto do mundo em número de doses administradas, na corrida pela proteção contra o vírus, de acordo com um levantamento mundial feito pela Bloomberg. Até esta segunda, foram 20.949.614 agulhadas contra a Covid-19, incluindo primeira e segunda dose, o equivalente a uma média de 669.928 por dia.

No entanto, assim como o número de casos e mortes pela doença tem variações de uma região para a outra, o de vacinação também oscila muito, destaca o texto.

Na última semana, Piauí, Paraná e Pará foram os estados que mais avançaram na quantidade de pessoas vacinadas, com aumento superior a 60%. Destes, o Pará lidera a lista, com um incremento de 67% no número de pessoas imunizadas com a primeira dose, saindo de 285.759 na última semana, para 478.158 na segunda, aponta a matéria da Veja.

Em seguida está Piauí, que saiu de 133.814 vacinados para 217.989, um aumento de 63%, e o Paraná, com aumento de 60%, saindo de 582.991 para 933.836 pessoas que receberam ao menos uma dose da vacina contra Covid-19. No outro oposto da lista, diz a matéria, os estados que menos progrediram na imunização na última semana são Amazonas, que aumentou em apenas 8% o número de vacinados, Acre (16%) e Rio de Janeiro (18%).

