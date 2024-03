Mãe e padrasto de garoto de 12 anos são presos por mantê-lo com sede e acorrentado no Amazonas

(Foto: Reprodução)- Manaus/AM – Um casal, sendo uma mulher, 38, e um homem, 43, foram presos em Humaitá, interior do Amazonas, pelos crimes de cárcere privado e tortura praticados contra um adolescente de 12 anos, filho e enteado dos autores, respectivamente.

De acordo com a delegada Wagna Costa, as investigações começaram após os policiais receberem denúncias anônimas informando que populares, ao passarem por uma rua do bairro São Cristóvão, ouviram uma vítima gritando por socorro e pedindo água.

“Os policiais foram ao local e verificaram que era um adolescente que estava preso no quarto por correntes e cadeados, sendo necessário quebrar o cadeado para resgatá-lo”, disse a delegada.

Conforme a autoridade policial, durante escuta especializada, o adolescente contou que era mantido em cárcere pela própria mãe, desde junho de 2023. Segundo ele, a mãe pedia para o padrasto não lhe dar comida, e este só era alimentando uma vez ao dia.

“O menino ficava o dia todo trancado no quarto, sem possibilidade de sair e com sede, e por várias vezes gritava pedindo água, e fazia as necessidades fisiológicas no local. Ele também sofria agressões físicas e ameaças constantes pela mãe e pelo padrasto”, informou Wagna.

O casal foi localizado e preso em flagrante pelos crimes de cárcere privado e tortura, e posteriormente tiveram a prisão convertida em preventiva. Ambos ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Portal Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2024/16:15:03



