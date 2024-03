Imposto de Renda 2024: Receita Federal vai anunciar nesta quarta-feira (06) novas regras

O programa vai ser liberado no mesmo dia da abertura do prazo de entrega do Imposto de Renda, dia 15 de março. | Arquivo/Agência Brasil

O Imposto de Renda é uma das principais obrigações fiscais para os cidadãos e empresas em muitos países, incluindo o Brasil. Anualmente, a Receita Federal anuncia atualizações e novas regras para o Imposto de Renda, visando garantir a eficiência e a transparência do sistema tributário.

Por isso, a Receita Federal está prestes a divulgar as novas diretrizes para o Imposto de Renda 2024. A coletiva de imprensa está agendada para esta próxima quarta-feira (06), às 11h, no auditório do Ministério da Fazenda.

Os detalhes serão apresentados pelo subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento, auditor-fiscal Mário Dehon, e pelo subsecretário de Gestão Corporativa, auditor-fiscal Juliano Neves, sob a condução do auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2024.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Ministério da Fazenda no YouTube.

A Receita Federal também confirmou nesta última segunda-feira, 4, que o prazo de início da entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 começa no dia 15 de março. No mesmo dia, também será liberado o download do programa para os contribuintes conseguirem fazer a declaração do IR.

