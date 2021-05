Mãe é presa em flagrante após acorrentar filho de seis anos no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No vídeo gravado por uma testemunha, populares tentam quebrar o cadeado que prende a corrente, utilizando duas chaves de fenda. Moradores ficaram chocados com a cena de tortura, e denunciaram o caso à polícia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma criança, de apenas seis anos de idade, com um dos pés acorrentados ao solo. O caso ocorreu no município de São João de Pirabas, na quarta-feira (19). A mãe da criança foi presa em flagrante, acusada pelo crime de tortura. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso.

