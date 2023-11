Mãe e três filhas são encontradas mortas dentro de casa no Mato Grosso

Mulher tinha 45 anos e as filhas 19, 13 e 10 anos. Elas foram encontradas com marcas de faca pelo corpo.

Uma mãe e três filhas foram encontradas mortas dentro de uma casa em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, nesta segunda-feira (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher tem 45 anos e as filhas 19, 13 e 10 anos.

O sargento Thalmir do Corpo de Bombeiros informou que a Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos após notarem a ausência da família no fim de semana.

“Várias delas tinham perfurações de faca. Com certeza, tentaram se defender. Quando estávamos procurando o acesso para entrar na casa, estávamos pensando em arrombar a porta principal, mas uma janela já estava arrombada”, disse.

O bombeiro também contou que a mãe e a filha mais velha foram encontradas mortas no corredor do imóvel. As outras filhas, de 13 e 10 anos, em um cia Civil tados quartos.

Ainda de acordo com os bombeiros, três das vítimas foram encontradas nuas, no entanto não há confirmação que tenha ocorrido abuso.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec-MT) e uma equipe de investigação da Polícia Civil também estão no local.

Fonte: Por g1 MT e TV Centro América / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/11/2023/11:09:43

