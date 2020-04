Preso adolescente suspeito de matar garota em Sorriso

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de matar a adolescente Anna Luiza Nunes do Carmo, de 13 anos, em Sorriso.

O corpo da garota foi localizado por volta de 01h00 da madrugada dessa quinta-feira (02), estava embaixo de uma árvore em um terreno baldio, nas proximidades de um ginásio poliesportivo.

De acordo com as informações da polícia, no dia do desaparecimento a garota utilizou o celular da sua irmã para falar com um rapaz, arrumou a cama com travesseiros para que pensassem que ela estava dormindo e saiu de casa.

Assim que o corpo foi localizado, a Polícia Civil iniciou as investigações que apontaram o adolescente como principal suspeito do crime. Durante o depoimento de testemunhas, a polícia descobriu que havia um relacionamento entre o suspeito e a vítima.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Nilson André Farias de Oliveira, o menor tinha um namoro sério com outra garota, mas “ficava” com a vítima. O suspeito teria desconfiado que a vítima estivesse grávida, o que atrapalharia o seu relacionamento com sua namorada oficial e isso motivou o crime.

Segundo a investigação, no dia do assassinato da menina, o rapaz estava acompanhado por amigos até um pouco antes de a vítima sair escondida de casa, por volta de 00h40.

Ainda de acordo com testemunhas, ele estava bem fisicamente e sem lesões aparentes, porém, no dia seguinte amanheceu com o tornozelo torcido, com fratura evidente e as mãos machucadas, possivelmente devido aos esforços empregados para desferir as agressões contra a vítima.

Diante das evidências, os policiais realizaram a apreensão do adolescente, que foi conduzido à Delegacia de Sorriso.

Por: CenárioMT com G1 MT –

