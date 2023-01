Mãe escapa da morte após ser ameaçada pelo próprio filho com uma faca, em Marabá

(Foto: Ilustrativa) – Na sexta-feira (13), o filho desnaturado, identificado como Danilo Chaves Ferreira, foi parar no xilindró depois de ameaçar matar a própria mãe a golpes de faca, por volta de 10h, na Rua das Cacimbas, Núcleo Cidade Nova, Bairro do Amapá, em Marabá, no sudeste do Estado do Pará.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou a mãe do agressor bastante nervosa devido às constantes ameaças de morte proferidas pelo próprio filho contra ela. De acordo com a o boletim de ocorrência, Danilo Ferreira chegou à casa de sua genitora, chutou o portão e “partiu para cima” da própria mãe com uma faca.

A vítima conseguiu escapar da sanha do filho e acionou a polícia. O jovem recebeu voz de prisão, foi algemado e conduzido para a 21ª Seccional Urbana, onde foi autuado pelos crimes de ameaça e violência doméstica. Danilo Ferreira deverá passar por uma audiência de custódia, nesta segunda-feira (16), e ficará à disposição da Justiça.

16/01/2023

