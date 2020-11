Serra de SC registra geada e temperaturas abaixo de 5°C no feriado de Finados; FOTOS

Temperatura chegou a 3,91ºC em São Joaquim — Foto: Mycchel Legnaghi/ São Joaquim Online

A menos de dois meses para o verão, temperatura em São Joaquim chegou a 3,91ºC

Serra de SC registra queda de temperaturas e geada nesta segunda-feira

Santa Catarina amanheceu com geada neste feriado de Finados. Em São Joaquim, o fenômeno nesta segunda-feira (2) foi acompanhado de temperaturas baixas a menos de dois meses do verão. Na cidade, às 2h da madrugada a temperatura chegou a 3,91ºC.

No município vizinho, em Bom Jardim da Serra, a mínima foi às 5h. O termômetro marcou 3,3ºC no Morro da Igreja, localizado a 1.810 metros de altitude. As informações são do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram).

Veja as mínimas nesta manhã:

*Bom Jardim da Serra: 3,3ºC, às 5h

*São Joaquim: 3,91, às 2h

*Urubici: 5,36ºC, às 2h

*Urupema: 5,26ºC, às 4h

*Painel: 6,27, às 5h.

Previsão

Segundo a previsão do tempo para esta segunda, mesmo com a presença do sol na região serrana, as temperaturas devem ficar amenas, entre 11°C a 17°C.

Durante a tarde, com a maior presença do sol, as temperaturas sobem na porção Oeste, com máximas de 26°C a 31°C. Nas demais áreas, as máximas ficam amenas entre 19°C a 24°C.

À noite, há chance de chuva fraca e isolada nas regiões do Litoral, Vale do Itajaí e Planaltos.

Previsão do tempo em SC: Feriado de Finados terá sol e nuvens

Fotos

