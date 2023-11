Mãe pega genro deitado em cima da sua filha de 12 anos em Guarantã; suspeito foi preso

Uma ocorrência de abuso sexual foi registrada em Guarantã do Norte nesta quarta-feira (22-11) pela manhã. Por volta das 6h15min, em uma residência no Bairro Cidade Nova, um homem de 42 anos foi preso sob suspeita de abusar sexualmente de sua cunhada de apenas 12 anos.

Segundo detalhes do Boletim de Ocorrência a mãe da menor retornou para casa cerca de 10 minutos após sair para o trabalho. Ao abrir a porta do quarto, deparou-se com seu genro deitado sobre sua filha de 12 anos. O suspeito, de shorts e sem camisa, alegou ter ido ao quarto para lidar com um rato.

A vítima, ao relatar o incidente, mencionou ter ouvido um barulho no colchão e gritou, momento em que o homem entrou. Ambos negaram abusos sexuais anteriores, mas o caso foi imediatamente registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências legais. O suspeito foi preso.

Fonte: Fonte: Redação O Portal 163 / Jornal Folha do Progresso em 22/11/2023/11:10:17

