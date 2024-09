Maior evento de cacau da América Latina, Chocolat Festival reúne mais de 700 expositores e produtores em Belém

Chocolat Festival é realizado no Hangar, em Belém — Foto: Divulgação

Evento vai até domingo, 29, no Hangar Centro de Convenções.

Começou na quinta-feira (26) o maior evento de cacau e chocolate da América Latina, o Chocolat Festival, em Belém.

Cerca de 150 expositores e mais 600 produtores de todo o Brasil estão participando do evento, que segue até domingo (29), no Hangar Centro de Convenções.

A abertura teve presença de representantes do empresariado e dos governos estadual e federal.

O evento busca divulgar detalhes sobre a produção de chocolate e o fomento à cacauicultura, chegando à 39ª edição e à décima no Estado. Em Belém, o festival ganha nome de “Chocolat Amazônia e Flor Pará”.

Estavam presentes na abertura o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Giovanni Queiroz; o titular da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), Cássio Pereira; o idealizador do Chocolat Festival, Marco Lessa; o técnico da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, Raul Guimarães; entre outros.

Lessa afirmou que a cadeia produtiva do cacau é o símbolo da sustentabilidade brasileira, sendo a cultura que mais emprega, que mais preserva e tem um impacto “determinante” em algumas economias.

“Inicialmente, o Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo. Hoje, não é tão simples assim, porque a profissão da África é muito grande. Mas ele pode ser, sim, o maior produtor de amêndoas de qualidade do mundo”, ressaltou.

A meta do festival é superar, em quatro dias de programação, as marcas de 2023, quando mais de 100 mil pessoas visitaram os estandes e R$ 15 milhões foram gerados em negócios.

Os negócios incluem a venda de chocolates artesanais em várias formas:

bombons regionais,

sorvetes,

morango com chocolate,

barras

e outros produtos.

O evento conta com a degustação de algumas das melhores marcas do país, chocolates premiados internacionalmente e concursos de melhor amêndoa e chocolate.

Debates e agendas

Nesta sexta-feira (27), a programação continua com fóruns e painéis técnicos, além da feira do chocolate e das flores, oficinas de jardinagem para crianças no Flor Kids e oficinas e demonstrações de arranjos florais no Flor Show, programações que fazem parte de todos os dias de evento.

A pauta mais urgente da atualidade, a sustentabilidade, também está em evidência. No Chocoday, marcado para o sábado (28), de 15h às 20h30, haverá palestras com especialistas do segmento no mundo, com destaque para os painéis “Perspectivas e desafios da produção do cacau de qualidade no Brasil”, com Mariana Paraíso, (Agrícola Conduru); “Chocolates na Europa, mercado atual de chocolates e cacau”, com Kankel Rodrigalvarez (Espanha); e “Design de experiência turística, cacau e o chocolate: rumo à sustentabilidade na COP 30”, com Dr Borja (Grupo NVX).

Em 2024, o Chocolat Festival confirmou a participação de nomes importantes do cenário internacional, como os chefs Mariana Corbetta (Argentina) e Laurent Rezette (Bélgica), e de estrelas no âmbito, com foco na gastronomia paraense, como André Cabral, Bebel Sweet, Fabio Sicilia, Cristina Franco, Nalva Avertano, Leo Modesto, Daniela Martins e Claudio Gibson. Também haverá esculturas de chocolate, que ficarão a cargo de Léo Vilela e Tati Benazzi.

Está sendo realizada ainda uma exposição sobre a história do chocolate e o túnel sensorial “cabruca”, simulando uma plantação de cacau, e uma programação voltada para as crianças cozinharem e aprenderem sobre cacau e chocolate.

A programação do festival conta ainda com rodadas de negócios do setor nesta sexta-feira e no sábado, das 14h às 18h. O dia 28 terá um concurso e premiações, encerrando o evento no domingo.

O Pará é o maior produtor de amêndoas de cacau do Brasil, com 140 mil toneladas por ano, segundo a Sedap, e o evento é uma realização do governo do Estado, por meio da secretaria, e conta com o financiamento do Fundo de Apoio à Cacauicultura do Estado do Pará (Funcacau), entre outros parceiros.

Programação

Sexta-feira (27)

Fórum da Cacauicultura: painéis e palestras de 8h45 às 19h30, com destaque para a palestra “Desafio da rastreabilidade na cadeia do cacau na Transamazônica frente às novas regras da União Europeia para produtos livres de desmatamento”

Flor Show: oficinas florais e demonstração de arranjos florais de 15h às 20h

Cozinha Show: Bebel Sweet (16h), Rita Aguiar (17h), Fábio Sicilia (18h), Mariana Corbetta (19h) e Laurent Rezett (20h)

Rodadas de Negócios: 14h às 18h

Flor e Cozinha Kids, com oficinas de jardinagem e confeitaria

Sábado (28)

Painéis acadêmicos: palestras e pitchs acadêmicos com técnicas e abordagens de produção, de 8h15 às 12h

ChocoDay:

“Perspectivas e desafios da produção do cacau de qualidade no Brasil”, às 15h30, com Mariana Paraíso, (Agrícola Conduru);

“Chocolates na Europa, mercado atual de chocolates e cacau”, às 17h, com Kankel Rodrigalvarez (Espanha);

“Design de experiência turística, cacau e o chocolate: rumo à sustentabilidade na COP 30”, às 20h30, com Dr Borja (Grupo NVX).

Minicurso sobre a bioeconomia do cacau: de 9h às 12h

Rodadas de Negócios: 14h às 18h

Flor e Cozinha Kids: com oficinas de jardinagem e confeitaria

Feira do Chocolate e das Flores: 14h às 22h

Reunião ordinária da Câmara Setorial do Cacau: 15h às 18h

Premiação dos concursos: 20h30, no Palco Cacau

Domingo (29)

Feira do Chocolate e das Flores: 14h às 20h

Atelier: 14h às 20h

Flor Kids: 15h às 19h

Flor Show: 15h às 20h

Cozinha Kids: 15h às 20h

Cozinha Show: 16h às 20h

Serviço

Chocolat Festival em Belém

Tema: Chocolat Amazônia e Flor Pará

Data: Até 29 de setembro

Horário: Das 14h às 22h

Local: Hangar Centro de Convenções

Entrada gratuita, mas o público pode doar um quilo de alimento não perecível.

