Preço médio da gasolina sobe quase 9% em março, aponta IPTL

Preço mais alto para a gasolina foi registrado em Roraima, a R$ 6,65 por litro (Foto:Reprodução).

Combustível tem registrado aumentos médios de cerca de 1% por mês

De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o preço médio da gasolina no Brasil durante o período de 1º a 29 de março foi de R$ 5,88 por litro, representando um aumento de 8,92% em relação a fevereiro. O diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, observou que a última redução no preço médio da gasolina ocorreu em dezembro de 2022, quando o preço caiu de R$ 5,33 para R$ 5,27. Desde então, a gasolina tem registrado aumentos médios de cerca de 1% por mês.

Na análise por estado, o preço mais alto para a gasolina foi registrado em Roraima, a R$ 6,65 por litro, enquanto o preço mais baixo foi na Paraíba, a R$ 5,42 por litro, uma diferença de 23% entre ambos. No período analisado, nenhum estado apresentou redução no preço da gasolina, e o maior aumento, de 16,5%, foi registrado no Amazonas, onde o preço do combustível subiu de R$ 5,63 para R$ 6,54.

Norte lidera em aumento no etanol e na gasolina

No que se refere à análise regional, nenhum estado apresentou redução no preço da gasolina ou do etanol. O maior aumento para a gasolina, de 10,01%, foi registrado no Norte, enquanto o maior aumento para o etanol, de 5,06%, também foi registrado na mesma região.

O preço médio do etanol no Brasil também ficou mais caro em março, atingindo a média de R$ 4,60 por litro, um aumento de 3,70% em relação ao mês anterior. A média mais alta para o etanol foi registrada no Pará, a R$ 5,33 por litro, enquanto a média mais baixa foi no Mato Grosso, a R$ 3,82 por litro, uma variação de 28%. Apenas no Acre houve redução no preço do etanol, de 1,53% em relação a fevereiro.

Em mais estados abastecer com etanol é vantajoso

O IPTL observou ainda que subiu de dois para oito o número de estados em que o etanol se tornou a opção mais vantajosa em março em comparação com a gasolina, a saber: Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Douglas Pina reforçou que o etanol é considerado ecologicamente mais viável para abastecimento, uma vez que pode reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis baseado nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que administra 1 milhão de veículos, com uma média de oito transações por segundo.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 30/03/2023/16:49:53

