Morador de rua é condenado a 15 anos de prisão por morte de motorista de transporte alternativo, em Belém

Foto: MPE/Divulgação

Caso ocorreu em Icoaraci e vítima foi morta com uma facada no pescoço.

Homem acusado de matar um motorista de transporte alternativo com uma facada no pescoço foi julgado nesta quinta-feira (30), por homicídio qualificado, tendo pena fixada em 15 anos de prisão em regime fechado. Caso ocorreu no “Bar do Fofo”, em Icoaraci, distrito de Belém.

Alan Gleison Santos Assunção, de 38 anos, pessoa em situação de rua, confessou ter atacado o motorista com um golpe no pescoço, alegando ter sido em legítima defesa. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu em seguida.

Uma das testemunhas do caso, um moto taxista, declarou que o acusado estava deitado na calçada quando se levantou rapidamente e atacou com uma faca o motorista lhe acertando no pescoço.

Por maioria de votos, os jurados condenaram o réu por homicídio qualificado, acatando a acusação do promotor Arnaldo Célio Azevedo. O defensor público Rafael da Costa Sarges apresentou a tese não acolhida pelos jurados de ter o réu agiu em defesa de terceiro.

A pena aplicada foi totalizada em 15 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado. Sendo mantida a prisão do sentenciado.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará — Belém em 30/03/2023/17:48:36

