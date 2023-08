Mais de 1 milhão de candidatos farão prova do Encceja 2023 no próximo domingo (27)

Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos tem provas pela manhã, com abertura dos portões às 8h; e à tarde, às 14h30 – (Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará).

Mais de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil são esperados no próximo domingo (27), para realizar a prova do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja).

O Encceja tem como objetivo construir uma referência nacional de educação para jovens e adultos por meio da avaliação de competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou nos processos formativos que se desenvolvem na vida. O exame é voltado a jovens adultos que repetiram algum ano letivo ou até mesmo não concluíram o mesmo na faixa de idade apropriada.

O cartão de confirmação do candidato já está disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), onde consta o número de inscrição, a data, o horário e o local de aplicação da prova, além das principais orientações para a aplicação do exame.

A aplicação da prova seguirá nos horários da manhã, com abertura dos portões 8h e início das provas às 9h. Já pela parte da tarde, os portões abrem às 14h30, e o início das provas às 15h30.

No Encceja, tanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha. O certame também inclui uma redação de até 30 linhas, com modelo de texto dissertativo-argumentativo, o mesmo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para obter o certificado, o participante deverá alcançar no mínimo 100 pontos em cada uma das provas. Na redação, é preciso ter nota igual ou acima de 5.

“A Seduc tem como objetivo orientar e informar os estudantes sobre a realização dessa prova. Nossa grande meta é diminuir o índice de pessoas que ainda não têm o ensino médio no Estado”, finaliza Ana Cláudia Neves, coordenadora estadual da Educação de Jovens e Adultos e Correção de Fluxo, ligada à Secretaria Adjunta de Ensino Básico (Saeb), da Seduc.

