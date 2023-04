Mais de 1 milhão de famílias recebem Bolsa Família no Pará

Auxílio tem o valor de R$ 600 por família |Foto:Reprodução.

Após 100 dias da nova gestão, o Governo Federal divulgou o balanço das ações realizadas no Estado do Pará. Além dos programas sociais, houve atenção com a área da saúde e meio ambiente

Nesses 100 dias de gestão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu 13 das 36 promessas de campanha. Uma delas foi a retomada do programa social Bolsa Família, com o valor de R$ 600 e mais R$ 150 por criança de zero a seis anos de idade.

De acordo com dados do Governo Federal, só aqui no Pará, 1,35 milhão de famílias foram beneficiadas com o programa social no último mês de março. O levantamento apontou que o valor pago é de em média R$ 677,21.

Este é o maior da história do programa de transferência de renda do Governo Federal para o Estado. Ainda segundo os dados, o investimento é R$ 869,4 milhões e atende os 144 municípios paraenses.

Belém é a cidade com maior número de beneficiários no Pará em março. São 199.711 famílias que recebem o auxílio.

Além disso, o Pará é o estado da Região Norte com maior valor nos repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Após reajuste de 35,2% em relação ao que foi pago ao estado em 2022, serão repassados pelo Governo Federal R$ 243,9 milhões com o objetivo de melhorar a qualidade das refeições nas escolas paraenses.

Saúde

Na área da saúde, o programa Mais Médicos foi retomado mais forte e priorizando a contratação de profissionais brasileiros. No Pará, 644 vagas estão destinadas para a atuação dos profissionais em 123 municípios. Outras seis são para atuação em terras indígenas do estado.

Além do mais, o estado também está incluído no orçamento de R$ 600 milhões para a realização de cirurgias eletivas. O Pará tem direito a R$ 24,6 milhões. Dentro do acordo de repasse de R$ 2 bilhões para organizações sem fins lucrativos que prestam serviços essenciais ao Sistema Único de Saúde (SUS), o Pará receberá 21,6 milhões para reverter a 21 instituições de 16 municípios do estado, entre hospitais, centros de especialidades e associações.

Meio ambiente

O meio ambiente também voltou a ser uma pauta importante do Governo Federal e o Fundo Amazônia passou a receber investimentos estrangeiros. O objetivo é diminuir e combater as atividades ilegais e o desmatamento na floresta amazônica.

Educação

O estado também se beneficia com o reajuste salarial de 15% dos professores da educação básica e com as bolsas de estudo, pesquisa e formação acadêmica, incluindo graduação, pós-graduação, iniciação científica e de permanência, que foram reajustadas em até 200%.

