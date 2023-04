Foragido acusado de cárcere privado e lesão corporal é preso

Foi preso na tarde de segunda-feira (10), em Xinguara, sul do Pará, Pelegrino Rubem Silvestre Foto:| Divulgação.

Pelegrino Ruben Silvestre tinha contra si um mandado de prisão em aberto pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal e se encontrava foragido do sistema prisional

Um homem acusado de violência doméstica e de cárcere privado, que se encontrava foragido da justiça, foi recapturado e deverá passar um bom tempo fora de circulação.

Foi preso na tarde de segunda-feira (10), em Xinguara, sul do Pará, Pelegrino Rubem Silvestre.

Uma guarnição da Polícia Militar obteve informações que ele estaria na cidade e logrou êxito em capturá-lo.

Segundo a Polícia Militar, Pelegrino Ruben Silvestre tinha contra si um mandado de prisão em aberto pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal e se encontrava foragido do sistema prisional do Estado do Pará.

Ele foi localizado na Rua Vinicius de Moraes, no centro de Xinguara, onde foi abordado e recebeu voz de prisão. Em seguida foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Conforme os procedimentos legais, Pelegrino está disposição da Justiça. Como ele já se tornou se réu, no processo que responde no âmbito doméstico, deverá ser conduzido para estabelecimento prisional, onde cumprirá pena em regime fechado.

Por:Jornal Folha do Progresso/DOL Carajás com informações de Sandra Regina em 11/04/2023/15:01:06

