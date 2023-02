Mais de 20 presos do semiaberto fogem da penitenciária de Santarém por guarita sem vigilância; veja lista

Portão de acesso ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém — Foto: Dominique Cavaleiro / g1

Polícia Militar está com várias guarnições fazendo buscas no entorno da casa penal, assim na ocupação Bela Vista do Juá.

Mais de 20 presos do regime semiaberto que ocupavam o pavilhão 3 do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, localizado na comunidade Cucurunã, região do Eixo Forte, em Santarém, oeste do Pará, fugiram na noite de quinta-feira (16).

De acordo com informações do comandante do Comando de Policiamento Regional 1 (CPR 1), coronel Wagner Almeida, nas guaritas da penitenciária deve ter policial penal ou policial militar, mas a guarita do Pavilhão 3 estava desguarnecida.

“Pelo que nos foi passado não tinha nenhum policial penal no local no momento da fuga dos presos.

Temos uma GU que fica na penitenciária. Vamos verificar o que aconteceu, pois tem um policial militar preso e a equipe estava fazendo a custódia desse policial. Será feita uma apuração. Isso tudo vai ser apurado. Nossa prioridade agora é recapturar os presos”, disse.

Os presos fugiram pela guarita do pavilhão 3, sem que nenhum agente penal visse a movimentação. A responsabilidade pela vigilância nas guaritas é da polícia penal.

Depois que a fuga foi descoberta, a direção da penitenciária acionou a Polícia Militar que está com várias guarnições fazendo buscas no entorno da casa penal, assim na ocupação Bela Vista do Juá, onde alguns presos teriam sido vistos por populares.

O comandante do CRP-1 informou que dois presos já foram recapturados e foram levados a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Esclarecimento

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) se limitou a informar sobre o número de presos fugitivos e os protocolos adotados após a fuga. (veja nota abaixo)

“A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que registrou a fuga de 24 detentos do regime semiaberto do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM), no município de Santarém, Oeste do Pará na noite desta quinta-feira (16).

“A Seap ressalta que iniciou imediatamente todos os protocolos definidos para casos de fuga, e que após a captura de cada um dos detentos, todos serão transferidos para outra unidade prisional”. (Com informações Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA).

Lista de presos que fugiram

João Victor da Silva Sousa

Anderson Fernandes

Luiz Uashington Coelho de Souza

Ismael Neri Mota

Marcos Alexandre das Graças Castro

Ronald Souza da Silva Neto

Anderson da Silva de Castro

Richard Otavio Noronha Pereira

Rodrigo Palmeira Correa

Jackson Douglas Ferreira da Silva Junior

Marcelo Cardoso Soares

Alessandro Fonseca de Sousa

Donizete Linhares Lima

Daniel Cordeiro Santos

Luciano Araujo de Sousa

Leandro Augusto Araujo Maduro

Marcos Alexandre das Graças Castro

Julio Santos da Costa

Marcelo Soares Cardoso

Jonathas Alves de Souza

Thomas Gabriel Moreira dos Santos

Wellington Ferreira Nascimento

Wellison Gonçalves da Silva

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/02/2023/17:15:07

