Avião mata rapaz de 17 anos em Impixuna no Amazonas

Avião mata rapaz de 17 anos que pilotava moto em pista de aeroporto no interior do AM (Foto:Reprodução)

Rapaz chegou ser internado no Hospital da cidade em estado crítico , teve mão e perna amputadas por conta do acidente, e não resistiu aos ferimentos veio a óbito com traumatismo.

A equipe médica aguardava melhora para transferência.

Conforme informação enviada via whatsApp para o Jornal Folha do Progresso um rapaz de 17 anos foi atingido por um avião monomotor na tarde desta terça -feira (23), na pista do aeroporto do município de Ipixuna no interior do Amazonas. Ele andava de moto pela pista de pouso e decolagem da cidade de Ipixuna, por volta das 15h40mn, desta terça-feira (23), quando foi atropelado.

De acordo com testemunhas, o homem andava na moto pela pista de pouso do aeroporto e teve a perna e um braço amputados na hora do acidente. “A pista do aeroporto em Ipixuna onde jovem foi atropelado é aberta e com livre passagem”.

Avião

O piloto “Ismael Filho” que pilotava aeronave prefixo PT VNH, no momento do acidente, disse que o voo vinha de Cruzeiro do Sul, no Acre. A aeronave pertence a uma empresa privada da região e realizava pouso quando colidiu contra o motoqueiro. O avião monomotor transportava sete pessoas. Elas não tiveram ferimentos e não precisaram de atendimento médico.

Vitima

O Rapaz de 17 anos [nome não divulgado] foi atendido na unidade hospitalar publica com politraumatismo. Com hematoma na cabeça e fratura no nariz. O braço direito foi decepado e a perna também. O quadro clínico chegou ser tratado como instável. “Ele foi entubado e recebeu cuidados intensivos”, a morte do rapaz se deu por politraumatismo, explicou Hospital de Ipixuna.

A remoção do rapaz via UTI móvel, não pode ser feita devido o quadro critico da vitima, que veio óbito no hospital, no mesmo dia do acidente,concluiu.

O jovem foi velado na residência da família no município de Ipixuna e sepultado no cemitério municipal.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...