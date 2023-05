Polícia Militar de Terra Santa prende dupla suspeita de cometer diversos crimes no Baixo Amazonas

Os supeitos foram detidos no Ramal Caranã, zona rural de Terra Santa — Foto: Divulgação

Os criminosos foram localizados no Ramal Caranã, zona rural de Terra Santa, nesta terça-feira (30).

Nesta terça-feira (30), a Polícia Militar de Terra Santa, oeste do Pará, cumpriu dois mandados de prisão em decorrência de diversos crimes cometidos em cidades do Baixo Amazonas. Os supeitos foram detidos no Ramal Caranã, zona rural da cidade.

Os dois homens são suspeitos de fazer parte da ‘quadrilha do pix’. Contra a dupla, haviam mandados de prisões em decorrência de diversos crimes cometidos nas cidades de Manaus/AM, Oriximiná/PA, Óbidos/PA, Terra Santa/PA.

Os crimes registrados são extorsão de pagamento em PIX, além de roubos e furtos na região. Eles utilizavam uma lancha para fugir após os delitos.

Na abordagem durante a operação da PM, os suspeitos foram flagrados com drogas, munições e diversos produtos sem origem. Foram apreendidos 28g de cocaína, 41g de oxi, 20g de maconha, uma lancha de alumínio, dois motores rabeta, três munições calibre 357, quatro aparelhos celulares.

A dupla foi apresentada na na Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Fonte:Enize Vidigal/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 31/05/2023/09:26:10

