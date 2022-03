PM desarticula ponto de tráfico de drogas no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Policiais militares do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM), que atuam no município de Parauapebas, na região sudeste do Estado, apreenderam drogas e armas de fogo durante uma abordagem realizada na segunda-feira (28).

Os militares realizavam rondas no Betânia, quando foram informados por populares que um homem havia entrado em uma casa portando uma arma de fogo e que o local era utilizado como ponto de tráfico de drogas. Os agentes solicitaram apoio de outras equipes e foram até a residência para verificar a veracidade das informações.

Ao se aproximarem da casa um dos homens que estavam no local sacou uma arma e apontou para os policiais, que revidaram. O suspeito foi atingido e socorrido para uma unidade de saúde, porém morreu. Com informações da PM-PA).

Ao realizar uma busca na residência, os agentes encontraram, além do revólver, calibre .38, usado pelo suspeito, uma arma de fabricação caseira, 90g de maconha, 10g de crack e um aparelho celular. Com um outro homem que estava na casa também foram encontrado com entorpecentes. O fato foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi constatado que os dois suspeitos possuem diversas passagens pela Polícia.

