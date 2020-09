Mais de 23 mil pedidos de registros de candidaturas são realizados no Pará

Em Belém, foram realizados 1.049 pedidos, sendo 12 candidatos a prefeito e vice-prefeitos e 1.025 candidatos ao cargo de vereador. – (Foto:Reprodução)

A campanha eleitoral começou no domingo (27) nas ruas e na internet. O prazo para registro de candidatos encerrou no último sábado (26) e em todo estado o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) recebeu mais de 23 mil pedidos de candidaturas.

O número de pedidos de candidaturas no estado foi de 23.095, sendo 659 candidatos ao cargo de prefeito e 21.775 para o cargo de vereador.

Em Belém, foram realizados 1.049 pedidos, sendo 12 candidatos a prefeito e vice-prefeitos e 1.025 candidatos ao cargo de vereador.

No site oficial do Tribunal Superior Eleitoral o internauta encontra a página DivulgaCand, que oferece em tempo real de todas informações sobre Candidatura e Contas Eleitorais.

O próximo passo para Justiça Eleitoral é verificar todos os registros de candidaturas e documentações necessárias e no dia 26 de outubro é o prazo final para o julgamento dos pedidos de registro de candidaturas e seus respectivos recursos. No dia (1º), o presidente do Tribunal de Contas do Município do Pará, conselheiro Sérgio Leão, fará a entrega formal da lista dos candidatos inelegíveis.

