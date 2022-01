Mais de 5 mil servidores da rede municipal de educação vão receber abono salarial em Santarém

Valor do abano salarial varia de R$ 1 mil a R$ 15 mil — Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Decreto Municipal 1.088/2021 que regulamenta o pagamento do maior abono foi assinado na terça-feira (28) pelo prefeito Nélio Aguiar.

Mais de 5 mil profissionais da rede municipal de Educação de Santarém, oeste do Pará, recebem nesta quarta-feira (29) o abano salarial regulamentado pelo Decreto Municipal 1.088/2021 que foi assinado pelo prefeito Nélio Aguiar na tarde de terça-feira (28). (A informação é do g1 Santarém)

De acordo com a prefeitura, o total do recurso pago corresponde a R$ 22.097.864,53 do Fundeb, existente na conta da prefeitura. Os valores que serão pagos em parcela única variam de R$ 1 mil a R$ 15 mil, contemplando 5.301 servidores.

A variação foi calculada com base na carga horária de cada trabalhador, como já havia sido anunciado pelo prefeito na semana passada.

“Professores, pedagogos e pessoal de apoio irão receber o abono. Uma importante conquista e reconhecimento aos profissionais da Educação. Honramos com nossa palavra ao cumprir mais esse ato de valorização a esses profissionais”, declarou o prefeito Nélio Aguiar.

Participaram do ato de assinatura do Decreto, o presidente do legislativo municipal, Ronan Liberal Jr., os vereadores Erasmo Maia, Angelo Tapajós, Professor Josafá, Junior Tapajós e Alexandre Maduro, além dos secretários municipais Maria José Maia (Educação), Josilene Pinto (Finanças), Emir Aguiar (Governo) e do chefe de gabinete Alberto Portela.

Jornal Folha do Progresso em 30/12/2021/09:53:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...