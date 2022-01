Três pessoas são mortas e uma se joga da janela durante invasão de criminosos a condomínio

(Foto:Reprodução) – Uma ação criminosa terminou com três pessoas mortas a tiro e uma gravemente ferida após pular da janela do quarto andar para fugir dos atiradores. Dois homens e uma mulher, todos com cerca de 30 anos, foram baleados e morreram no condomínio que foi invadido na madrugada de quarta-feira (29), em São José dos Pinhais (PR). A quarta vítima, uma mulher, pulou de aproximadamente 10 metros de altura, foi socorrida e está em estado gravíssimo. (As informações são do site Ric Mais).

A vítima que escapou pela janela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, encaminhada ao Hospital do Trabalhador, na capital Curitiba, e corre risco de vida.

O residencial que foi invadido pelos criminosos já havia registrado outros crimes anteriormente. Em agosto deste ano, como medida de segurança, os muros do condomínio foram retirados.

De acordo com a página De Olho São José, os atiradores chegaram em um veículo e seguiram para o apartamento das vítimas. Moradores puderam ouvir os disparos que mataram as três pessoas dentro do imóvel.

Os suspeitos conseguiram fugir após o crime. A identidade de nenhuma das vítimas foi revelada. Ainda não se sabe a motivação do crime.

