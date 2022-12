Alunos do distrito de Crepurizão, no Pará recebem doação de computadores

Corrente do bem liderada pela Fênix DTVM conseguiu viabilizar a entrega dos aparelhos eletrônicos para escola municipal – (foto: Reprodução)

Alunos da Escola Municipal Professora Ieda Maria Gomes Barbalho, no distrito de Crepurizão (distante 180 km de Novo Progresso), na zona garimpeira da cidade de Itaituba, no Pará, ganharam mais uma motivação para o aprendizado. A escola recebeu, a doação de seis kits completos de computadores viabilizados pela Fênix DTVM.

Distante cerca de 1.100 km da capital do Pará, Belém, o distrito de Crepurizão é conhecido pela atividade de extração mineral do ouro e possui população com pouco mais de 6 mil habitantes.

A distância, conta a diretora Arlete Sales de Almeida, dificulta o acesso da escola aos materiais fornecidos pela prefeitura, fazendo com que qualquer doação que chegue até a comunidade seja de grande benefício pedagógico.

“Ao solicitarmos um material, precisamos aguardar vários meses, porque existe uma fila de espera e por ser muito longe, acabamos ficando no final. Então, quando conseguimos algo rápido é muito gratificante. Foi uma festa aqui quando esses computadores chegaram”, celebra agradecida a diretora.

A escola municipal atende cerca de 410 estudantes, de 6 a 16 anos, além de oferecer a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Inicialmente, os usuários dos computadores instalados no laboratório de informática serão os alunos do 6º ao 9º ano, a fim de realizarem pesquisas escolares.

Gerente de ESG, Riscos e Controles Internos da Fênix DTVM, Talita Galvão, enfatiza que a doação só foi possível com a colaboração da diretoria e equipes da Fênix DTVM, além do apoio da Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Crepurizão (COMIDEC) e de uma empresa de provedor de internet local.

“Tínhamos esses computadores sem uso na empresa, e com o apoio do setor de TI, conseguimos configurá-los, aumentar a vida útil deles, e atender a demanda da escola”, explica a gerente.

“Soubemos através da cooperativa COMIDEC, as dificuldades da escola e resolvermos iniciar essa corrente do bem em busca de parcerias para colocar o laboratório de informática da escola para funcionar novamente. E saber que unindo esforços podemos transformar a realidade de uma criança e jovem faz com que acreditemos que estamos no caminho certo, transformando vidas”, frisou Talita.

Representando a Fênix DTVM na entrega, o diretor comercial, Pedro Henrique Nascimento, descreveu com entusiasmo o momento.

“É muito gratificante ver a alegria desses estudantes e poder contribuir com o desenvolvimento educacional deles. Tentamos sempre, da melhor forma, colaborar com essa região e ficamos com o coração cheio de satisfação no momento da entrega”, mencionou.

Para Vinicius Pinho, diretor de Governança, Riscos e Compliance, do Grupo FNX Participações, que integra a Fênix DTVM, a diretoria entende que a missão da corporação transcende o ambiente de negócios.

“Esta doação é somente uma entre tantas ações que a empresa busca realizar alinhada com nossa agenda social e ambiental. É um grande orgulho poder participar disto”, completou.

Além dos computadores compostos por CPU, monitor, teclado e mouse, todos configurados e prontos para o uso, também foram doados cadeiras e uma impressora para melhor atender os estudantes.

Já o suporte técnico está sendo viabilizado pelo colaborador da área da Tecnologia da Informação (TI) da COMIDEC, Kainã da Silva Dutra.

“Estamos oferecendo o suporte para auxiliá-los naquilo que precisarem, inclusive, com a manutenção. Também conseguimos um parceiro para doar o provedor de internet”, acrescentou. A internet foi disponibilizada pelo Provedor Extremenet, através do proprietário Hudson Santos. (Fonte:VCRP Brasil/Felipe Gueller)

Sobre a Fênix DTVM

A Fênix DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), sediada em Cuiabá/MT é uma empresa autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como instituição financeira na compra e venda de ouro como ativo financeiro.

Especializada em ouro, a Fênix DTVM opera sob elevados critérios éticos e em conformidade com a legislação vigente, trazendo consigo eficiência, transparência e agilidade em todas as suas operações.

A empresa apoia e fomenta inovações tecnológicas, investe em projetos e parcerias com foco na melhoria da produtividade, mas com redução dos impactos ambientais e amparados em pautas relacionadas ao meio ambiente, governança corporativa e bem-estar social (ESG).

