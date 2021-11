Crianças e jovens da Arquidiocese de Santarém participam de clipe em homenagem à Nossa Senhora da Conceição

Pequenos devotos de Maria participam de clipe em homenagem à padroeira dos santarenos — (Foto: Grupo de Artes Dom/Divulgação)

Integrantes do grupo de teatro ‘Dom’ realizaram, pelo segundo ano consecutivo, uma homenagem musical à padroeira dos católicos santarenos.

Foi lançada nesta sexta-feira (26) uma homenagem musical que contou com a participação de crianças e adolescentes da Arquidiocese de Santarém, no oeste do Pará. O clipe foi realizado pelo Grupo de Artes “Dom” em homenagem à Nossa Senhora da Conceição.

Este foi o segundo ano consecutivo que a ideia foi gravada e divulgada em razão da aproximação do Círio da padroeira dos santarenos. Em 2021, a grande romaria tem como tema “Maria, Mãe de Jesus, Esposa de José”.

A encenação foi filmada no interior da Catedral Metropolitana de Santarém no dia 19 de novembro. Participaram do clipe aproximadamente 20 crianças de diversas paróquias do município.

Segundo a coordenadora do projeto, Suelem Vieira, o objetivo do clipe foi reunir os pequenos devotos de Maria em uma homenagem diferente.

“Este ano, mais uma vez, não teremos aquele povão caminhando ao lado da imagem, mas teremos a carreata. O clipe vem mostrar um pouquinho do amor, a devoção à Nossa Senhora e do quão importante é termos Maria em nossas vidas”, ressaltou Suelem.

“Ela não sabia a dimensão que Jesus ia trazer para todos nós. Ela não sabia naquele momento a criança tão importante que ela carregaria no ventre. Ela não sabia que aquela criança traria a salvação à toda a humanidade. Nós rendemos graças a Deus, porque através do ‘Sim’ de Maria todos nós fomos salvos”, enfatiza Suelem.

Por Tracy Costa, g1 Santarém e região — PA

26/11/2021 19h17

