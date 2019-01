Prefeitura de Óbidos inscreve até quarta-feira Concurso oferece vagas para todos os níveis de escolaridade

(Foto: Sidney Oliveira/Agência Pará) -As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Óbidos, no Estado do Pará, podem ser realizadas esta quarta-feira (24), pelo site www.paconcursos.com.br. São 38 vagas disponíveis, sendo 18 para contratação imediata e 20 para formação de cadastro reserva (CR) em eventuais oportunidades, que dependerá da abertura de novas vagas durante o prazo de validade do concurso. As taxas de inscrição custam R$ 65 para ensino fundamental, R$ 75 para nível médio/técnico e R$ 110 para formação superior.

Aqueles que concluíram o ensino fundamental podem se inscrever para as funções de vigia (2 vagas + 2 CR), motorista (2 CR), auxiliar de serviços gerais (2 + 2 CR) e almoxarife (1 + 2 CR), cujo salário inicial é de R$ 954, além de auxiliar legislativo (3 + 2 CR), com remuneração de R$ 1.040. Os cargos de digitalizador (1 + 2 CR) e agente legislativo (4 + 2 CR) exigem o ensino médio completo, e os respectivos vencimentos são de R$ 954 e R$ 1.200. Para quem tem curso técnico, a chance é para o emprego de técnico em informática (3 + 2 CR), cujo salário inicial é de R$ 1.020. Nível superior é requisito para os postos de assistente social (1 + 2 CR) e assessor jurídico de controle interno (1 + 2 CR), cujas remunerações são, respectivamente, de R$ 1.400 e R$ 2.600.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma única etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ela será composta por 40 questões sobre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, noções de informática, atualidades e legislação e/ou conhecimentos específicos. O exame será aplicado nos municípios de Óbidos (PA) e Santarém (PA), no dia 11 de novembro, em locais e horários que ainda serão divulgados posteriormente.

Serviço:

Concurso público da Câmara de Óbidos

Inscrições: até 24 de outubro, no site www.paconcursos.com.br

Taxa: varia entre R$ 65 e R$ 110

Salário: varia entre R$ 954 e R$ 2.600

Vagas: 38

