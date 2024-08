Mais de 600 bolsas e 14 mil pares de sapatos falsificados são apreendidos no Pará

Itens foram apreendidos e estão à disposição da Polícia Civil (PC). — Foto: Ascom Sefa PA

Contagem dos produtos pelos fiscais demorou três dias, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Fabricantes foram acionados e confirmaram que os itens eram falsos.

Mais de 600 bolsas e quase 14 mil pares de sapatos falsificados foram apreendidos em Dom Eliseu, no nordeste do Pará, por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que confirmaram o caso nesta terça-feira (6).

Segundo os agentes, a mercadoria total foi avaliada em R$ 379.486,40, estava em um caminhão baú e tinha como destino o Pará e o Amapá. A irregularidade foi constatada quando o veículo parou na unidade fazendária da região.

Os servidores relaram que desconfiaram do peso da carga apresentada em uma nota fiscal cuja carga era apresentada como 30 toneladas de ferro. O veículo foi levado à balança de pesagem, onde o excesso de peso foi comprovado.

“Passamos, então, à contagem física da carga. Durante o descarregamento em nosso depósito, foram encontrados vários volumes contendo calçados e bolsas falsificadas, escondidos em meio ao ferro”, explicou Gustavo Bozola, coordenador da unidade fazendária de Dom Eliseu.

De acordo com a Sefa, após a contagem, que demorou três dias, foi constatada a existência de 13.978 pares de calçados, sendo 2.450 de tênis e 11.528 sandálias, além de 700 bolsas femininas.

Os fabricantes dos produtos foram acionados e concluíram, por meio de laudos, que a carga era falsificada.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 100.943,37, referente ao ICMS e multa. A mercadoria está apreendida, e providências da Polícia Civil (PC) devem prosseguir o caso.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2024/08:03:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...