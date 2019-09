Mais de mil pacientes aguardam por transplante de órgãos e tecidos no PA

Hospital Ophir Loyola — Foto: Agência Pará

945 pessoas esperam por um transplante de córnea e 391 aguardam por um rim no Pará. Campanha do Ophir Loyola busca incentivar a doação.

No Pará, 945 pessoas esperam por um transplante de córnea e 391 esperam por um rim. O baixo número de doações agrava a situação dos pacientes. Para estimular a doação de órgãos e tecidos, o Ophir Loyola (HOL) promove uma campanha com palestras, além de inscrições para a I Corrida Pela Vida, que será realizada no dia 27 de outubro.

A programação faz alusão ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, realizado no dia 27 de setembro. De acordo com o hospital, a probabilidade de um indivíduo ser receptor é maior do que a chance de ser um doador, no entanto, a resistência das famílias em autorizar a doação é um obstáculo. “Muitas vezes, a família não conhece a vontade de doar do parente falecido e não dá a permissão para a doação. Outras se recusam por questões relacionadas à religião e também pela falta de conhecimento”, destaca o psicólogo do HOL, Jairo Vasconcelos.

Para se tornar um doador, é necessário comunicar a família sobre seu desejo, pois são eles que autorizam a retirada dos órgãos, de acordo com a legislação brasileira. Pessoas em vida também estão aptas a realizar doações, mas apenas de órgãos que não comprometam suas funções vitais.

Serviço

– Palestra Doando Vida – Orientações sobre Transplante de Rim e Córnea

Data: 20/09 (sexta-feira)

Horário: Das 8h30 às 10h30

Público-alvo: profissionais ligados às equipes de transplantes, familiares e pacientes portadores de doenças renais crônicas.

– Palestras alusivas ao Dia Nacional de Doação de Órgãos

Data: 25/09 (quarta-feira)

Horário: Das 8h às 11h

Público-alvo: população em geral

– I Corrida Pela Vida

As inscrições estão disponíveis no site da Central da Corrida até as 23h59 da próxima segunda-feira (23) ou até se esgotarem as vagas.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...