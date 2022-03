Mais de R$ 4,2 milhões em barras de ouro ilegal que teria sido extraído em garimpo ilegal, no Pará são apreendidos em Goiás

Mais de R$ 4,2 milhões em barras de ouro foram apreendidos durante abordagem policial em Montes Claros de Goiás, cidade do oeste goiano, na madrugada desta sexta-feira (18/2).

O material, dividido em 19 barras, que totalizaram juntas 11,3 Kg, estava escondido dentro de uma peça mecânica e teria sido extraído em garimpo ilegal, no Pará. O ouro era transportado por duas pessoas numa caminhonete, e a entrega seria feita para dois empresários de Goiânia. (As informações são de Galtiery Rodrigues).

Os dois ocupantes do veículo e o ouro apreendido foram levados pela equipe do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás (PMGO) para a superintendência da Polícia Federal, na capital goiana.

Segundo a polícia, durante a abordagem, na primeira busca pessoal e veicular, não foi encontrado nada de ilícito. Durante a conversa com os ocupantes da caminhonete, no entanto, os policiais observaram que havia uma peça de câmbio solta na carroceria e decidiram averiguar.

O material estava cuidadosamente escondido dentro da peça mecânica, embrulhado em papel e coberto por espuma. As duas pessoas presas disseram que pegaram o ouro no Pará, que tinham passado pelo Mato Grosso e fariam a entrega em Goiânia.

Cada um dos ocupantes do veículo receberia R$ 3 mil pelo transporte do ouro. A investigação prossegue, agora, no sentido de descobrir a origem e o destino do material ilegal.

