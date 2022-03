PRF apreende caminhonete que dava apoio à manifestação de garimpeiros na BR-230, em Itaituba; veículo tinha registro de furto

Caminhonete foi apreendida no domingo (20) em Itaituba — Foto: PRF/Divulgação

De acordo com a PRF, foi identificado que a caminhonete foi furtada em 2018 no Espirito Santo.

A guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da 5ª Delegacia de Santarém, no oeste do Pará, apreendeu uma caminhonete com sinais de adulteração, que estava dando apoio à manifestação de garimpeiros na BR-230. O caso aconteceu no domingo (20) em Itaituba.

De acordo com informações da PRF, após o término da interdição da rodovia, a guarnição abordou o condutor do veículo. Foram identificados indícios de adulteração nos elementos de identificação do carro.(As informações são de Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

Ainda segundo a PRF, ao realizar buscas nos sistemas, foi identificado que haviam dois registros de furto/roubo do veículo. Um registro de 2018 em Imigrante e outro em Viana, ambos no Espirito Santo.

À PRF o condutor do veículo contou que comprou a caminhonete há 3 anos por R$ 70 mil e nunca procurou o Detran para regularizar a documentação do veículo, por isso não sabia que se tratava de um carro roubado.

O veículo e o condutor foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Ele poderá responder por Receptação De Veículo e uso de Documento Falso.

