Alunos da rede municipal do Pará participam da soltura de 3.275 mil quelônios no rio Xingu

Foto: Reprodução | Iniciativa da Usina Belo Monte e do Ideflor-Bio sensibiliza crianças e adolescentes sobre a preservação ambiental e reforça a importância das tartarugas para o equilíbrio do bioma amazônico.

Para conscientizar e fomentar o cuidado com a biodiversidade de forma prática, mais de 60 alunos do ensino fundamental das escolas municipais Bom Jesus, localizada no município de Vitória do Xingu, e Sol Elarrat Canto, em Senador José Porfírio, no Pará, participaram como voluntários da soltura de 3.275 mil quelônios, entre tartarugas-da-amazônia, tracajás e pitiús. A atividade ocorreu na Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Tabuleiro do Embaubal, em Senador José Porfírio, considerada uma das principais áreas de reprodução dos quelônios da região.

A ação integra o projeto de voluntariado Tartarugas do Xingu, realizado na região pela Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio). Os alunos acordaram bem cedo para se deslocar até uma das praias do Tabuleiro do Embaubal, onde participaram da escavação dos ninhos de tartarugas na areia, da coleta e da soltura dos filhotes no rio, com o acompanhamento de biólogos e professores.

Com os olhos brilhando e a sensação de dever cumprido, Vitor Gabriel, aluno do 9º ano da escola Bom Jesus, compartilhou sua emoção ao participar da atividade. “Eu estou muito feliz, porque tenho o privilégio de ver isso aqui no lugar onde moro. Essa é a terceira vez que participo. A gente colocou mais de 300 filhotes na caixa e fiquei olhando: ‘Caramba, a natureza é perfeita”, contou o estudante.

A professora Márcia Dias, da escola Bom Jesus, destacou a alegria dos alunos e de toda comunidade em participar de ações educativas realizadas de forma prática e fora dos muros da escola. “Para a gente, é muito gratificante, e é uma aprendizagem que eles vão levar para casa, para a família e para a vida toda”, ressaltou.

Esta é primeira vez que o projeto Tartarugas do Xingu inclui estudantes de escolas da região do Tabuleiro do Embaubal na ação voluntária. O objetivo é sensibilizar as futuras gerações sobre a importância das tartarugas para o bioma, além de conscientizar sobre os impactos da caça predatória. “A Norte Energia desenvolve os estudos e apoia a proteção das espécies nesse berço da biodiversidade, enquanto essas crianças e adolescentes moram na beira do rio e vivenciam o dia a dia da floresta. Esse encontro de experiências, no qual utilizamos os conhecimentos deles para demonstrar a importância dos quelônios, é de uma riqueza tão grande. Ficamos realmente realizados em perceber que isso vai aumentando neles o sentimento de pertencimento e de proteção da biodiversidade amazônica”, explica Roberto Silva, gerente de Meios Físico e Biótico da Norte Energia.

Tartarugas do Xingu – O projeto envolve voluntários da Norte Energia para auxiliar o nascimento e soltura dos filhotes no Rio Xingu. A ação faz parte do Programa de Conservação e Manejo de Quelônios da UHE Belo Monte, desenvolvido pela empresa, em parceria com Ideflor-Bio. Desde o começo do programa, em 2011, mais de 7 milhões de filhotes foram devolvidos à natureza.

Em 2024, o monitoramento constatou 1.748 ninhos das três espécies. O trabalho começou em agosto com o monitoramento da reprodução. A desova foi até o final do mês de novembro, enquanto a eclosão iniciou em dezembro. Até o momento, mais de 269 mil filhotes das três espécies foram liberados nas 20 praias do Tabuleiro do Embaubal. As atividades seguem até o final de janeiro.

