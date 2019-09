Semas autua 11 empreendimentos por irregularidades na exploração de minérios

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A atividade pode acarretar impactos ambientais quando não praticada de acordo com as normas previstas em legislação. Ao todo, foram lavrados 11 autos de infração, a maioria por funcionamento sem a devida licença ambiental. Os responsáveis pelos empreendimentos têm prazo de 15 dias para prestar esclarecimentos e devem pagar multa, cujo valor ainda será calculado pela Semas.

You May Also Like