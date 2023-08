MAIS UMA OPERAÇÃO DO IBAMA CONTRA O GARIMPO ILEGAL, NO PARÁ

(Foto:Reprodução) – A ação destruiu três acampamentos e seis motores estacionários utilizados na extração de minerais do soloPara combater o garimpo ilegal no interior das Unidades de Conservação (UC) e das Reservas Extrativistas (Resex) do Rio Iriri e do Riozinho do Anfrísio, região de Altamira/Pa, o Ibama atuou, em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no dia 5 de agosto.

Ao todo, foram apreendidos e destruídos três grandes acampamentos, que contavam com 15 barracos, três pontos de apoio logístico e um estoque de peças para tratores, além de seis motores estacionários utilizados na extração de minerais do solo, 500 litros de combustíveis, três geradores, duas bombas de água e uma ponte, construída sem licença do ICMBio, que dava acesso às áreas de garimpo.

A ação resultou, ainda, na apreensão de telefones móveis que passarão por perícia da PF. Após a chegada dos agentes públicos, os garimpeiros fugiram.

As apreensões e destruições foram feitas conforme o Decreto Federal n ° 6514, de 22 de julho de 2008, que determina que produtos, subprodutos e instrumentos utilizados em práticas de infração ambiental poderão ser destruídos ou inutilizados, quando necessário, para evitar o uso e aproveitamento indevidos em situações de risco ao meio ambiente e à população.

As UCs foram invadidas por organizações criminosas que promovem o garimpo ilegal nas reservas que compõem a “Terra do Meio”. A Terra do Meio é um mosaico de Unidades de Conservação e Terras Indígenas (TI) que conservam a Floresta Amazônica e o cotidiano dos indígenas e ribeirinhos que vivem às margens dos rios Xingu, Iriri e Anfrísio.

O garimpo ilegal na região representa séria ameaça à biodiversidade e ao modo de vida dos povos que habitam o local, com a destruição de grandes áreas de floresta, degradação do solo, contaminação da água e criminalidade.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Ibama e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2023/08:28:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...