As inscrições para o primeiro semestre do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2024 está previsto para os dias 23 a 26 de janeiro de 2024 (site do SiSU). O edital do Sistema de Seleção Unificado ainda será divulgado pelo Ministério da Educação, através do Diário Oficial da União (DOU).

Os candidatos que participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 poderão concorrer a uma vaga na universidade pública pelo País. Nesta tabela (abaixo), os estudantes poderão acompanhar a quantidade de vagas ofertadas, termo de adesão da instituição e se ela está participando ou não desta edição do Sistema de Seleção

Mapa das vagas do Sisu 2024

Unificado, por cada unidade da federação do território nacional brasileiro (tempo real):

LEGENDA:

Ausente ainda não se pronunciou oficialmente

Sim aderiu o programa (SEM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior)

Sim aderiu o programa (COM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior)

Não não aderiu o programa

Acre (AC):

Universidade Federal do Acre: 1.830 vagas.

Instituto Federal do Acre: 0.

Total de vagas: 1.830 vagas.

Alagoas (AL):

Universidade Federal de Alagoas: 5.400 vagas.

Instituto Federal de Alagoas: 620 vagas

Universidade Estadual de Ciências da Saúde: 400 vagas.

Universidade Estadual de Alagoas: 0.

Total de vagas: 6.420 vagas.

Amapá (AP):

Universidade do Estado do Amapá: 0.

Instituto Federal do Amapá: 664 vagas.

Universidade Federal do Amapá: 0.

Total de vagas: 664 vagas.

Amazonas (AM):

Universidade Federal do Amazonas: 2.439 vagas.

Instituto Federal do Amazonas: 310 vagas.

Universidade do Estado do Amazonas: 0.

Total de vagas: 2.749 vagas.

Bahia (BA):

Universidade Federal da Bahia: 0.

Instituto Federal da Bahia: 0.

Universidade Federal do Oeste da Bahia: 1.021 vagas.

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia: 0.

Universidade Estadual de Feira de Santana: 1.090 vagas.

Universidade do Estado da Bahia: 1.448 vagas.

Universidade Federal do Sul da Bahia: 0.

Instituto Federal Baiano: 0.

Universidade Estadual de Santa Cruz: 0.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia: 0.

Total de vagas: 3.559 vagas.

Ceará (CE):

Universidade Federal do Cariri: 1.070 vagas.

Universidade da Integração Int. da Lusofonia Afro-Brasileira: 632 vagas.

Universidade Regional do Cariri: 0.

Universidade Estadual do Ceará: 0.

Universidade Federal do Ceará: 0.

Instituto Federal do Ceará: 0.

Total de vagas: 1.702 vagas.

Distrito Federal (DF):

Instituto Federal de Brasília: 0.

Universidade do Distrito Federal: 160 vagas.

Universidade de Brasília: 0.

Total de vagas: 160 vagas.

Espírito Santo (ES):

Universidade Federal do Espírito Santo: 0.

Instituto Federal do Espírito Santo: 0.

Total de vagas: 0.

Goiás (GO):

Universidade Federal de Goiás: 4.414 vagas.

Instituto Federal de Goiás: 174 vagas.

Universidade Estadual de Goiás: 0.

Instituto Federal de Goiano: 0.

Universidade Federal de Jataí: 1.080 vagas.

Universidade Federal de Catalão: 1.065 vagas.

Total de vagas: 6.733 vagas.

Maranhão (MA):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal do Maranhão Ausente 0

Instituto Federal do Maranhão Ausente 0

Universidade Estadual do Maranhão Não 0

Universidade Estadual da R. Tocantina do Maranhão Não 0

Total de Vagas – 0

Mato Grosso (MT):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal do Mato Grosso Ausente 0

Instituto Federal do Mato Grosso Não 0

Universidade do Estado do Mato Grosso Não 0

Universidade Federal de Rondonópolis Sim 1.211

Total de Vagas – 1.211

Mato Grosso do Sul (MS):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Sim 0

Instituto Federal do Mato Grosso do Sul Sim 360

Universidade Federal da Grande Dourados Sim 0

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Sim 0

Total de Vagas – 360

Minas Gerais (MG):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal dos Vales do J. e do Mucuri Sim 653

Universidade Federal de Alfenas Sim 0

Universidade Federal de Uberlândia Ausente 0

Universidade Federal de Juiz de Fora Ausente 0

Universidade Federal de São João Del-Rei Ausente 0

Universidade Federal de Viçosa Sim 3.255

Universidade Federal de Itajubá Sim 0

Universidade Federal de Lavras Sim 0

Instituto Federal de Minas Gerais Ausente 0

Universidade Federal de Ouro Preto Ausente 0

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Ausente 0

Universidade Federal de Minas Gerais Sim 0

Universidade do Estado de Minas Gerais Não 0

Universidade Federal do Triângulo Mineiro Sim 0

Instituto Federal do Triângulo Mineiro Não 0

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais Sim 0

Instituto Federal do Sul de Minas Ausente 0

Universidade Estadual de Montes Claros Sim 0

Centro Federação de Educação Tecnológica Ausente 0

Total de Vagas – 3.908

Pará (PA):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal Rural da Amazônia Sim 1.120

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Sim 1.360

Universidade Federal do Oeste do Pará Não 0

Instituto Federal do Pará Não 0

Universidade do Estado do Pará Não 0

Universidade Federal do Pará Não 0

Total de Vagas – 2.480

Paraíba (PB):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal da Paraíba Sim 0

Instituto Federal da Paraíba Sim 0

Universidade Federal de Campina Grande Sim 4.645

Universidade Estadual da Paraíba Sim 6.030

Total de Vagas – 4.645

Paraná (PR):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Estadual do Paraná Sim 356

Universidade Estadual de Londrina Sim 589

Universidade Federal do Paraná Sim 0

Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná Sim 725

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Ausente 0

Universidade Estadual do Oeste do Paraná Sim 0

Universidade Estadual de Ponta Grossa Não 0

Universidade Federal da Integração Latino-Americana Ausente 0

Universidade Estadual de Maringá Sim 659

Universidade Estadual do Norte do Paraná Sim 347

Instituto Federal do Paraná Não 0

Universidade Federal da Fronteira Sul Sim 0

Total de Vagas – 1.015

Pernambuco (PE):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal de Pernambuco Sim 7.012

Instituto Federal de Pernambuco Não 0

Instituto Federal do Sertão-Pernambucano Sim 854

Universidade de Pernambuco Sim 1.800

Universidade Federal do Vale do São Francisco Sim 1.095

Universidade Federal Rural de Pernambuco Sim 3.620

Universidade Federal do Agreste do Pernambuco Ausente 0

Total de Vagas – 12.942

Piauí (PI):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal do Piauí Sim 3.012

Instituto Federal do Piauí Não 0

Universidade Federal do Delta do Parnaíba Sim 596

Universidade Estadual do Piauí Sim 0

Total de Vagas – 3.608

Rio de Janeiro (RJ):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal do Rio de Janeiro Sim 0

Instituto Federal do Rio de Janeiro Sim 723

Universidade Federal Fluminense Sim 0

Instituto Federal Fluminense Sim 504

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Sim 0

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Ausente 0

Universidade Estadual do Norte Fluminense Sim 558

Centro Federação de Educação Tecnológica Sim 1.062

Universidade Estadual da Zona Oeste Ausente 0

Universidade do Estado de Rio de Janeiro Não 0

Instituto Superior de Educação Profº Aldo M. Ausente 0

Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro Ausente 0

Escola Nacional de Ciências Estatísticas Ausente 0

Colégio Pedro II Sim 160

Faculdade de Educação (caxias, paracambi, rio e petrópolis) Ausente 0

Total de Vagas – 2.847

Rio Grande do Norte (RN):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal do Rio Grande do Norte Sim 7.186

Instituto Federal do Rio Grande do Norte Sim 0

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Sim 2.509

Universidade Federal Rural do Semi-Árido Sim 0

Total de Vagas 9.695

Rio Grande do Sul (RS):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Sim 0

Instituto Federal do Rio Grande do Sul Não 0

Universidade Federal de Pelotas Sim 0

Universidade Federal de Santa Maria Sim 0

Universidade Federal do Rio Grande Sim 0

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Não 0

Universidade Federal da Fronteira Sul Sim 0

Instituto Federal Sul-rio-grandense Ausente 0

Instituto Federal Farroupilha Não 0

Universidade Federal de Ciências da Saúde de POA Sim 0

Universidade Federal do Pampa Sim 0

Total de Vagas – 0

Rondônia (RO):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal de Rondônia Não 0

Instituto Federal de Rondônia Não 0

Total de Vagas – 0

Roraima (RR):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal de Roraima Sim 719

Instituto Federal de Roraima Não 0

Universidade Estadual de Roraima Não 0

Total de Vagas – 719

Santa Catarina (SC):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal de Santa Catarina Sim 0

Instituto Federal de Santa Catarina Sim 0

Instituto Federal Catarinense Sim 953

Universidade do Estado de Santa Catarina Sim 0

Universidade Federal da Fronteira Sul Sim 0

Total de Vagas – 953

São Paulo (SP):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade de São Paulo Não 0

Universidade Federal de São Paulo Sim 2.998

Universidade Estadual de Campinas Ausente 0

Universidade Federal do ABC Sim 0

Universidade Federal de São Carlos Sim 0

Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho Ausente 0

Instituto Federal de São Paulo Sim 5.520

Total de Vagas – 8.518

Sergipe (SE):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal de Sergipe Sim 5.640

Instituto Federal de Sergipe Sim 432

Total de Vagas – 6.072

Tocantins (TO):

Nome da Instituição Status Total de Vagas

Universidade Federal do Tocantins Sim 0

Instituto Federal do Tocantins Sim 178

Universidade Estadual do Tocantins Não 0

Universidade Federal do Norte do Tocantins Sim 0

Total de Vagas – 178

