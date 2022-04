Marabá 109 anos: Abril repleto de obras, cultura e lazer em comemoração ao aniversário da cidade

O mês de abril está repleto de comemorações pelo aniversário de Marabá. A população será contemplada com a entrega de diversas obras e vasta programação desportiva e cultural, em comemoração aos 109 anos de emancipação política e administrativa do município.

Marabá comemora 109 anos no dia 05 de abril. A programação cultural organizada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) inicia na segunda-feira, dia 4, na Praça São Félix de Valois, Marabá Pioneira.

Na terça-feira, 5, as comemorações iniciam às 6 horas da manhã com a queima de fogos da Alvorada na orla da cidade. A partir das 7 horas, começa a apresentação da banda Waldemar Henrique da Casa da Cultura, em seguida o ato ecumênico, às 8 horas. Após este momento, as autoridades fazem o pronunciamento sobre a data festiva e logo após ocorre a homenagem às mestras e mestres da cultura popular de Marabá. A programação encerra com a apresentação musical de Aurélio Santos e Zequinha do Cabelo Seco.

Obras

A programação inicia às 20 horas com apresentação de DJ e segue até as 3 horas da manhã com James Viana, Ruanna Ly, DJ Miguel Ângelo e Lynda Sousa.

A Secretaria Municipal de Obras e Viação Pública (Sevop) prepara a entrega de diversas obras pela cidade como: NEI Deodoro de Mendonça, na Marabá Pioneira; Escola Salomé Carvalho, na Folha 16; espaços de lazer nos residenciais Tiradentes e Novo Progresso; Complexo do KM 7 com praça e feira; Núcleo de Atendimento Educacional Especializado ao Aluno Autista (NAETEA), na Marabá Pioneira; Escola São Francisco, no KM 2 e Escola Pequeno Pajé, no núcleo São Félix.

Casa da Cultura

A Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) também preparou uma programação especial em homenagem ao aniversário da cidade. No dia 14, às 9 horas da manhã, ocorre a reinauguração do Arquivo Histórico Manoel Domingues.

No dia 22, dando início ao final de semana cultural, também às 9 horas, a FCCM realiza o lançamento do livro do Divino Espírito Santo no Museu Municipal Francisco Coelho.

No sábado, 23, também no museu, acontece a saída do boi Marabá sonho acompanhado das lendas.

No domingo, 24, será o lançamento da Revista Científica Samaúma, além da estreia do documentário sobre a vida e obras de Ademir Brás.

Demais atividades

Esporte e Lazer

Para a comemoração do aniversário de Marabá, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) organizou a Taça Cidade Marabá com uma série de competições esportivas ao longo do mês.

As competições iniciam com o vôlei, nos dias 2 e 3 de abril, no Ginásio Dequinha, no bairro Laranjeiras. Os jogos começam no sábado às 14 horas e seguem durante todo o domingo.

No dia 6 de abril acontece a competição de futebol de campo master (+38 anos) nos estádios Zinho Oliveira, na Marabá Pioneira e Emival Mendes, em Morada Nova.

O basquete masculino terá vez nos dias 8 e 9 de abril no Colégio Militar Rio Tocantins com a seleção marabaense recebendo três seleções municipais convidadas.

Os jogos de futsal feminino e masculino acontecerão nos dias 15, 16 e 17 de abril, no Ginásio Erlon Carlos, em Morada Nova.

A competição de handebol (categorias adulto masculino e feminino) acontece nos dias 21, 22 e 23 também no Ginásio Erlon Carlos.

Para encerrar a programação esportiva, acontece no domingo, 24, a corrida com largada e chegada na Orla de Marabá, com percurso total de 10 quilômetros. As quinhentas vagas já foram preenchidas.

Na sexta-feira, 8, a Biblioteca Orlando Lobo apresentará a contação de histórias com o tema “Histórias de rios, enchentes e gentes” na Praça São Félix de Valois. A programação será a partir das 9h, com as contadoras Nazaré Russi e Evilângela Lima.

