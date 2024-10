Marçal desafia Nunes e Boulos para sabatina nas redes sociais

Foto: Reprodução | “Aqui no meu canal, sem gracinha, sem diferenciação”, disse o terceiro colocado na disputa deste ano. A ideia é realizar os encontros na quinta e na sexta

Derrotado no primeiro turno da eleição paulistana, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) ressurgiu nesta quarta-feira, 23, para propor sabatina com os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

“Aqui no meu canal, sem gracinha, sem diferenciação”, disse o terceiro colocado na disputa deste ano. A ideia é realizar os encontros na quinta e na sexta.

Pouco tempo depois, Boulos comentou a publicação dizendo topar o encontro. “Eu topo, nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o prefeito Ricardo Nunes topa ou vai fugir?”, comentou o psolista com uma provocação. A campanha de Nunes não se manifestou sobre o assunto.

O vice de Nunes, no entanto, também reagiu a Marçal. Coronel Mello Araújo (PL) provocou o ex-coach. “Está desempregado? Procurando emprego como jornalista? Vai terminar suas obras na África”, escreveu. Marçal retrucou: “Bateu o medo aí, coroné? Enfrentar com arma é fácil, bora (sic) no argumento”, disse.

Marçal decidiu pela neutralidade no segundo turno. Ele afirmou que só aceitaria apoiar Ricardo Nunes se houvesse um pedido de desculpas do atual prefeito, além de Silas Malafaia, Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2024/07:38:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...