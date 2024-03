Após ser amarrado, suspeito de furtar moto, homem tem surto psicótico e tenta fazer enfermeira refém no HMS em Santarém

Homem foi amarrado por populares no bairro Esperança — Foto: Blog do Justiceiro

O caso aconteceu na terça-feira (19) no bairro Esperança. Na ação policial para conter o homem, um policial sofreu um ferimento na cabeça.

Um homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois ao HMS, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser agredido por populares que o acusavam de ter furtado uma motocicleta. O caso aconteceu na terça-feira (19), no bairro Esperança em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com informações de populares à polícia, o suspeito teria furtado e abandonado o veículo em uma residência antes de ser agarrado por um grupo de pessoas. Ele foi amarrado pelo grupo para aguardar a chegada da polícia.

O suspeito conseguiu fugir e subiu no telhado de uma casa em construção. A cena se tornou ainda mais caótica quando os policiais chegaram e encontraram o suspeito cercado por moradores, com uma corda amarrada à sua cintura e em cima do telhado.

A polícia tentou convencer o suspeito a se entregar pacificamente. Mas, em certo momento, o suspeito tentou confrontar os policiais, que efetuaram disparos de advertência para conter a situação.

Depois de algum tempo de negociação, o suspeito foi finalmente retirado do telhado e detido. Um dos policiais sofreu ferimentos quando foi atingido por um objeto durante o tumulto.

Tanto o suspeito quanto o oficial ferido foram encaminhados para atendimento médico na UPA.

A polícia tenta informações para esclarecer se ele estava de fato envolvido em atividades ilícitas relacionadas à motocicleta.

Surto psicótico e tentativa de fazer enfermeira refém

Depois de ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi descoberto que o homem é paciente psiquiátrico e teve um surto psicótico dentro da unidade, onde inclusive chegou a quebrar a pia da sala de trauma.

O coordenador do Samu, enfermeiro Joziel Colares, informou que o homem tentou fazer uma enfermeira refém, mas ele foi contido e sedado.

((Correção: O g1 errou ao informar que o homem tentou fazer refém uma enfermeira da UPA 24H. O incidente aconteceu na sala de trauma do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo. A correção foi feita às 09h))

Familiares apresentaram um laudo comprovando que o homem sofre de transtornos mentais.

