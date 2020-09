Marido enciumado desfere golpes de faca e mata homem em Itaituba

Vítima José Raimundo Mendes Tavares, 37 anos. Foto: Júnior Ribeiro

O crime de homicídio aconteceu na noite deste domingo (20), por volta das 22h, na 40ª Rua com a Travessa Raimundo Preto, Bairro Vitória Régia em Itaituba.

Segundo informações, a vítima o mecânico José Raimundo Mendes Tavares, de 37 anos, que estava bebendo em um bar denominado de “Sport Bar”, e estaria dançando com uma mulher, que teria discutido com marido, que também estava no local, em um determinado momento o marido da mulher de posse de uma faca desferiu algumas facadas em Raimundo, que ainda chegou a correr, porém caiu há poucos metros do bar, e devido à gravidade das perfurações o mesmo não resistiu e veio a óbito.

Militares do corpo de bombeiros ainda foram acionados, mas quando chegaram ao local não havia nada mais a ser feito, e, em seguida policiais militares também chegaram ao local, ainda fizeram rondas pelo bairro juntamente com a polícia civil, mas o autor do crime não foi encontrado. O corpo foi removido pelo IML para os procedimentos legais.

Por:Júnior Ribeiro

