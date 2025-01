Marina Ruy Barbosa posa de biquíni nas praias de Alagoas

Marina usou um biquini fio-dental e chapéu de cowboy nos cliques. | Foto: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa compartilha fotos de sua viagem a Alagoas e fala sobre seu relacionamento com Abdul Fares.

Em um lugar paradisíaco, uma das estrelas da Rede Globo esbanjou suas curvas e chamou atenção nas redes sociais.

Marina Ruy Barbosa compartilhou momentos de sua recente viagem a São Miguel dos Milagres, em Alagoas, nesta segunda-feira (13). Em cliques deslumbrantes, a atriz mostrou que apostou em um estilo coordenado para aproveitar as belezas do destino paradisíaco.

Com um biquíni fio-dental marrom e um chapéu de cowboy de palha, Marina exibiu elegância e descontração em suas escolhas de poses. Durante os dias de descanso, seus vestidos e saídas de praia seguiram a mesma paleta de cores, destacando um visual harmonioso. Os fãs não pouparam elogios à artista. “Mas a bicha está é gostosa, viu?”, comentou um seguidor. “Maravilhosa” e “Linda como sempre” foram outras mensagens deixadas nos comentários de suas publicações.

No vida pessoal, Marina revelou um importante passo em seu relacionamento com o noivo, Abdul Fares. Em uma entrevista ao portal Leo Dias, a atriz confirmou que os dois já estão morando juntos, o que considera um “teste de convivência” antes do casamento. “Sim, sim… [estamos morando juntos]. Tem que fazer um test-drive, né?”, brincou.

Marina explicou que a decisão de compartilhar o mesmo teto ocorreu durante as gravações da novela Fuzuê, em 2023. “A gente não tinha tido tempo de qualidade, a gente estava sempre correndo, porque eu gravava de segunda a sábado, domingo fazia publicidade. Então, quando terminou a novela, conseguimos ficar mais juntos”, contou.

VEJA:

Fonte: Revista Quem e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/18:31:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...