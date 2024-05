Miss Bumbum faz namorado assinar contrato com cláusula para sexo 5 vezes na semana

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)- Outro detalhe peculiar está relacionado ao sexo com outras pessoas.

Larissa Sumpani, 24 anos, revelou esta semana que tem um contrato com seu namorado, Victor Prado. A atual Miss Bumbum falou do assunto após uma pessoa perguntar: “Qual a experiência mais incomum que você já teve em um de seus relacionamentos?”.

A influenciadora respondeu que no seu atual namoro há um acordo de relacionamento por causa dos traumas que ela viveu no seu antigo casamento. Uma das cláusulas do documento diz que os namorados deve ter no mínimo cinco relações sexuais por semana. “Não foi exatamente uma proposta, era um item com o qual concordamos mutuamente”, falou.

Também está descrito no documento que Victor não pode falhar na hora H. De acordo com Larissa, essa cláusula foi colocada porque ambos são criadores de conteúdo adulto e, por isso, fazem sexo com outras pessoas, então, na visão dela, o mínimo que o namorado pode oferecer é não perder a ereção durante a relação sexual.

Outro detalhe peculiar está relacionado ao sexo com outras pessoas. “Nós temos uma cláusula no nosso contrato que proíbe qualquer um de nós de usar uma voz de neném ou uma voz excessivamente fofinha quando estamos gravando conteúdos adultos com outras pessoas. Afinal, fazer voz de bebê juntos é muito mais íntimo que sexo”, disse a Miss Bumbum.

Fonte: FA Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/19:03:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...