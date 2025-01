Marinha abre processo seletivo com vagas em Belém | PA

Foto: Reprodução | A Marinha do Brasil (MB) anunciou a abertura de 886 vagas para o Serviço Militar Voluntário de Praças Temporárias, com salários de até R$ 3.835,42.

A Marinha do Brasil (MB) anunciou a abertura de 886 vagas para o Serviço Militar Voluntário de Praças Temporárias, com salários de até R$ 3.835,42. As vagas estão disponíveis para duas graduações: Marinheiro-Especializado, destinada a candidatos com Ensino Fundamental e Curso de Formação Inicial e Continuada, e Cabo, voltada para quem possui nível médio técnico. São 33 vagas para Belém.

As inscrições começam nesta quinta-feira (16) e seguem até o dia 26 de janeiro de 2025. O valor da taxa é de R$ 70,00. O processo seletivo simplificado é organizado e executado por cada um dos nove Distritos Navais, sediados em todas as regiões do País. Dessa forma, os interessados devem escolher o Distrito Naval (DN) de sua preferência para realizar a inscrição. As vagas disponíveis são para as áreas de Saúde, Apoio, Administrativa e Industrial, conforme abaixo:

Para participar da seleção, os candidatos devem ser brasileiros natos ou naturalizados, ter entre 18 e menos de 41 anos até a data da incorporação. O processo seletivo é composto por diversas etapas, a começar por uma prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, valendo 2,5 pontos cada. A data da prova está prevista para o dia 16 de março.

Para concorrer às vagas de Marinheiro-Especializado, é necessário ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Fundamental e do Curso de Formação Continuada de Trabalhadores (incluindo os Cursos de Aprendizagem Industrial) relativo à profissão que pretende concorrer. Os voluntários, aprovados em todas as etapas e classificados para as vagas disponíveis, serão promovidos a Marinheiro-Especializado e receberão a remuneração de R$ 2.792,70, se aprovados nos testes aplicados na primeira fase do período inicial do Estágio de Aprendizagem Técnica.

Já para se candidatar às vagas de Cabo, é exigido ter concluído ou estar em processo de conclusão do ensino médio e do curso técnico correspondente à profissão que deseja concorrer. Outra possibilidade é ter concluído o ensino superior (bacharelado) até a data prevista no cronograma do certame, na área de formação da habilitação profissional para a qual pretende se inscrever. Os candidatos, aprovados em todas as etapas e classificados para as vagas disponíveis, que obtiverem êxito nos testes aplicados na primeira fase do período inicial do Estágio Técnico para Praças, serão promovidos a Cabo e a remuneração inicial será de R$ 3.835,42.

O Serviço Militar Voluntário tem caráter temporário, com duração máxima de até 8 anos. Apesar de não estabelecer um vínculo permanente com a MB, proporciona um aprendizado e crescimento profissional, além de poder contribuir diretamente para a Defesa Nacional.

